Два калининградских музея получат гранты фонда Потанина

Два калининградских музея выиграли в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина . Об этом сообщается на сайте организации.

На грантовый фонд в 50 млн рублей претендовали 468 проектов из 74 регионов страны. В число победителей вошли только 15 учреждений, в том числе два из Калининграда — Музей городской жизни и балтийский филиал Государственного центра современного искусства. Оба проекта подавали заявки в номинации «Технологии и инструменты».

Фонд Владимира Потанина реализует программы в сфере культуры с момента основания в 1999 году. Конкурс «Музей 4.0» — новая инициатива фонда, нацеленная на повышение открытости российских музеев к внедрению инновационных практик.