Ещё
Два калининградских музея получат гранты фонда Потанина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Два калининградских музея получат гранты фонда Потанина 

Клопс.Ru 10 часов назад
Фото: Клопс.Ru
Два калининградских музея выиграли в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщается на сайте организации.
На грантовый фонд в 50 млн рублей претендовали 468 проектов из 74 регионов страны. В число победителей вошли только 15 учреждений, в том числе два из Калининграда — Музей городской жизни и балтийский филиал Государственного центра современного искусства. Оба проекта подавали заявки в номинации «Технологии и инструменты».
Фонд Владимира Потанина реализует программы в сфере культуры с момента основания в 1999 году. Конкурс «Музей 4.0» — новая инициатива фонда, нацеленная на повышение открытости российских музеев к внедрению инновационных практик.
Клопс.Ru: последние новости
В Советске продолжит работу музей, в защиту которого горожане собрали более 900 подписей В трёх измерениях: как живёт Музей изобразительных искусств в стенах бывшей Кёнигсбергской биржи В Калининграде откроют новое арт-пространство
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение