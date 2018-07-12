Дагестанка стала финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины»

Дагестанка стала финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины»Финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» стала дагестанка, мастер декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанова из села Маджалис Кайтагского района.

Зубайдат Гасанова считается возродителем всемирно известной «Кайтагской вышивки», содержащей в себе древнейшую символику, которая встречается в скифо-сакском и индоевропейском искусстве.

Финал конкурса будет проходить в этом году с 29 по 30 сентября в Республике Татарстан в городе Казань.

Кайтагская вышивка