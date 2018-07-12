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Дагестанка стала финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины»
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Дагестанка стала финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» 

Mirmol.ru 12 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанка стала финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины»Финалисткой Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» стала дагестанка, мастер декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанова из села Маджалис Кайтагского района.
Зубайдат Гасанова считается возродителем всемирно известной «Кайтагской вышивки», содержащей в себе древнейшую символику, которая встречается в скифо-сакском и индоевропейском искусстве.
Финал конкурса будет проходить в этом году с 29 по 30 сентября в Республике Татарстан в городе Казань.
Кайтагская вышивка
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