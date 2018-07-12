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Атмосфера «Славянского базара» в цвете и камне представлена в Витебске
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Атмосфера «Славянского базара» в цвете и камне представлена в Витебске 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
С выставки работ витебского живописца Олега Крошкина началось знакомство в Художественном музее с эмоциональным характером национального торжества. «Главный герой моих сорока работ — цвет. Он, как и музыка, на интуитивном уровне отражает внутреннее состояние души, транслируя соответствующее настроение зрителю», — отметил автор.
Созвучную авторскому кредо оценку дала и заведующая музеем Ольга Акуневич. По ее мнению, «работы Крошкина — это всегда праздник, буйство света, цвета, энергии». Его искусство — сочетание различных стилей и направлений, эксперименты с фактурой, материалами и формой, гармония чувственно-эмоционального и концептуально-философского. Произведения автора можно встретить в зарубежных музеях и у частных коллекционеров из Беларуси, России, Польши, Германии.
Кстати, на выставке был презентован и фильм-портрет «Олег Крошкин», знакомящий с его уникальным стилем, из авторского телевизионного цикла «Современное искусство Беларуси».
Впервые в истории международного фестиваля искусств, акцентирует внимание БЕЛТА, выставочную программу пополнил проект из КНДР. Выставка «Корея — страна утренней свежести» открылась в областном краеведческом музее. Взору гостей предстали произведения народных промыслов, выполненные современными мастерами в разнообразных техниках.
Поражает изяществом и реалистичностью изображения тончайшая вышивка шелком. Этот вид национального искусства завоевал признание во всем мире. Он представлен работами студентов Пхеньянского института вышивки. А еще десяток эксклюзивных декоративных панно-мозаики из раковин привлекают внимание яркостью красок. Эта техника называется «манненхва».
Удивляет изяществом и корейский фарфор, керамика из домиков улиток и ракушек, книги разной жанровой тематики, почтовые марки. «Здорово, что у белорусов есть возможность больше узнать о талантливом и трудолюбивом корейском народе», — заявил на открытии выставки представитель посольства КНДР в РБ Чжон Сэ Нал.
А презентованная на днях на «Славянском базаре» скульптура Осипа Цадкина «Возвращение блудного сына» останется на малой родине мастера, 130-летие которого будет отмечаться через два года. Уроженец Витебска мастер является одним из крупнейших представителей авангардного искусства XX века.
Куратор коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко сообщил агентству, что эта скульптура, отлитая в 1962 году, была приобретена на аукционе Christie's в 2016 году и до настоящего времени нигде не экспонировалась. Ее сюжет, как утверждают знатоки, навеян не только известной библейской притчей, но и случаем из жизни самого автора. В 1906 году он порвал отношения со своей семьей и обосновался в Лондоне, но через несколько лет вернулся за примирением в Витебск, к отцу, где через три года и встретил свою очаровательную музу Беллу.
"Мы вместе с местными органами власти рассматриваем различные варианты, которые позволят городским архитекторам органично вписать скульптуру в культурное пространство города", — пояснил Зименко. В экспозицию вошли также скульптура «Малая Пьета» (бронза, 1961 г.) и две картины — «Озеро» и «Трое обнаженных за столом», относящиеся к разным периодам творчества художника.
Значимость проекта как яркого примера плодотворного партнерства подчеркнул директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», генеральный директор Центра культуры «Витебск» Александр Сидоренко. «Приятно, что первый выставочный проект Базара посвящен творчеству нашего знаменитого земляка, яркому представителю Парижской школы», — отметил он.
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