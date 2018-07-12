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Фонд Энди Уорхола выложит в открытый доступ 130 тысяч фото художника
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Фонд Энди Уорхола выложит в открытый доступ 130 тысяч фото художника 

The Blueprint 11 часов назад
Фото: The Blueprint
Фонд Энди Уорхола в сотрудничестве со Стэнфордским университетом запускает новый проект «Contact Warhol Project», в рамках которого собирается оцифровать и выложить в открытый доступ более 130 000 фотографий художника, которые раньше никогда не показывали публике. Это будут снимки начиная с 1976 года, документирующие личную жизнь Уорхола и его друзей — Жана-Мишеля Баскии, Майкла Джексона, Джона Леннона и других. Как говорят авторы проекта, «фотографии демонстрируют одержимость Уорхола документированием всего вокруг, от вечеринок со знаменитостями до уличного знака». Часть изображений покажут на выставке в Центре искусств Кантора Стэнфордского университета в сентябре, а в ноябре выйдет книга с ними. Сам архив откроют в конце года.
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