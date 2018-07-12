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Выставочный зал Nadja Brykina Gallery
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Выставочный зал Nadja Brykina Gallery 

Ревизор.ru 11 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Галерея Нади Брыкиной — швейцарская галерея, в которой представлено русское искусство co второй половины ХХ века до сегодняшнего дня. В ней проходят выставки и ретроспективы самых известных художников-нонконформистов, а также молодых русских художников. В центре Цюриха галерея появилась в марте 2006 года. Первым художником, творчество которого представленно в галерее, стал русский нонконформист Марлен Шпиндлер — человек большого таланта и непростой судьбы. Начало формирования коллекции Нади Брыкиной относится к 90-м годам ХХ в. Основа коллекции — работы художников «нонконформистов»-шестидесятников, искусство которых не входило в рамки господствующего соцреализма. Помимо постоянной работы с коллекцией, Брыкина занимается также издательской деятельностью, выпускает не только монографии и каталоги на 4-х языках, но и организует персональные и групповые выставки своих художников как в Швейцарии, так и России. В сферу интересов галереи входит всё русское искусство, начиная co второй половины ХХ века — и до сегодняшнего дня. В галерее Нади Брыкиной проходят выставки и ретроспективы самых известных художников-нонконформистов, а также более молодых русских художников. Жан-Клод Маркадэ — крупнейший в Европе специалист по русскому авангарду, профессор Сорбонны, автор предисловия к каталогу Русского музея, высоко оценивая коллекцию галереи, пишет: «Художники из собрания Нади Брыкиной имеют живописное понимание мира, отмеченное творческой силой духа».
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