«Норникель» отметит День компании

В этом году он пройдет 15 июля. По этому случаю праздничные мероприятия запланированы на всех территориях деятельности компании.

Так, в Красноярск совместно с Московским Мультимедиа Арт Музей «Норникель» привез выставку «История России в фотографиях. Норильск». Это подарок жителям Красноярского края, приуроченный как к 65-летию города Норильска, так и ко Дню компании. Выставка будет проходить с 13 июля по 5 августа в Красноярском государственном художественном музее им В. И. Сурикова.

«Мне очень приятно быть среди вас здесь и быть одним из тех, кто открывает эту выставку. Сегодня мы все окунемся в тот период, в период каверинских «Двух капитанов», в период индустриализации страны, в период, когда мы все, наполненные гордостью, дали первый никель и укрепили броню наших танков, которые дошли до Берлина. Мы все окунемся в период ударных комсомольских строек и развития нашей промышленности. И все это благодаря Мультимедиа Арт музею и корпоративному попечителю «Норильскому никелю». Мы хотели, чтобы среда, в которой живет человек, подвигала к чему-то красивому, хорошему, доброму. Надеемся, что эта выставка тоже даст возможность каждому из тех, кто ее будет посещать, в своем личном внутреннем графике записать, что «я это видел», «я это знаю»», — поделился впечатлениями Гасумянов.

В Норильске, помимо Дня компании, будет отмечаться юбилей города — 65-летие. Для жителей города и сотрудников компании подготовлена большая праздничная программа.

К примеру, на территории стадиона «Заполярник» будет размещен шатер «Норникеля» — генерального партнера зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Всех посетителей ожидают викторины и мини-турниры по футболу и аэрохоккею. С помощью специального компьютерного оборудования можно будет «прокатиться» на единственном в России аттракционе «Родельбан». Симулятор, в частности, позволит «подняться» на канатной дороге вдоль горнолыжных трасс фанпарка «Бобровый Лог».

Одним из экспонатов семейно-развлекательной площадки ПИКNIK «Город — это мы!» станет сертифицированная Росгидрометом мобильная лаборатория «Норникеля», которая делает забор воздуха, анализирует и оперативно выдает результаты.

Жителям города также представят выставку производственной техники предприятий компании, доступ к которой будет свободным для каждого. Норильчан ждет ставшее традиционным карнавальное шествие и торжественный вечер.

По информации компании «Норникель»

Фото предоставлено компанией «Норникель»