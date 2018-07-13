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В Красноярске открылась выставка, посвященная истории Норильска
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В Красноярске открылась выставка, посвященная истории Норильска 

АиФ Красноярск 9 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Выставку «История России в фотографиях. Норильск» приурочена к 65-летию города и ко Дню компании «Норникель», который в этом году пройдет 15 июля.
Создать экспозицию помог Московский Мультимедиа Арт-Музей. С 13 июля по 5 августа красноярцы смогут увидеть снимки, которые десятилетиями находились в закрытых госархивах. Познакомиться с историей становления Северного города.
«Выставка поможет перенестись в тот период, в период каверинских «Двух капитанов», в период индустриализации страны, в период, когда мы все, наполненные гордостью, дали первый никель и укрепили броню наших танков, которые дошли до Берлина. Мы все окунемся в период ударных комсомольских строек и развития нашей промышленности. Надеемся, что эта выставка тоже даст возможность каждому из тех, кто ее будет посещать, в своем личном внутреннем графике записать, что «я это видел», «я это знаю»», — поделился впечатлениями статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.
Напомним, что в этом году Норильску исполняется 65 лет. И эта выставка — подарок «Норникеля» к юбилею. Подарок не только норильчанам, но и всем жителям края.
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