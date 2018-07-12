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Третьяковка разрешила преподавателям проводить бесплатные экскурсии
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Третьяковка разрешила преподавателям проводить бесплатные экскурсии 

ТВ Центр 11 часов назад
Фото: ТВ Центр
Третьяковская галерея разрешила преподавателям всех учебных заведений бесплатно проводить экскурсии для своих учеников, говорится в сообщении музея в Facebook.
"Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея", — рассказали в музее.
До нововведения проведение учебного занятия со своим педагогом для не художественных вузов было платным — 5 310 рублей, а для учащихся профильных художественных школ и ВУЗов — бесплатным.
Ранее в июне сотрудники МГУ написали открытое письмо в Минкультуры, где рассказали об инциденте на выставке художника Верещагина. Аспиранты и студенты исторического факультета пришли посмотреть и обсудить работы художника, но охрана Третьяковки попросила их покинуть галерею, так как заподозрила в нелегальной экскурсии.
Позже МГУ принес извинения за инцидент. Руководство университета объяснило, что преподаватели не оформили специальные бейджи для групповых занятий.
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