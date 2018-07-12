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В Черемушках пройдет мастер-класс по композиции рисунка
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В Черемушках пройдет мастер-класс по композиции рисунка 

Мои Черемушки 11 часов назад
Фото: Мои Черемушки
16 июля жителей Черемушек пригласили на занятие, которое проведет автор живописных работ Наталия Кононыхина. Мастер-класс по композиции рисунка пройдет в игровой комнате центра культуры и искусства «Меридиан» с 12:00 до 15:00.
Участникам предложат найти верное художественное решение на тему «Африка». С собой необходимо взять бумагу для акварели, гуашь, кисти, палитру, бумажные салфетки, емкость для воды и палочки для размешивания красок. Посетить занятие можно бесплатно по распечатанному электронному билету.
«Наталия Кононыхина — не профессиональный художник. Окончив МИИГАиК и получив высшее техническое образование по специальности «геодезия», все же не оставила своей мечты писать картины. Будучи человеком очень энергичным, она много времени уделяла самообразованию — читала книги по живописи, находила материалы в интернете, общалась с единомышленниками, посещала выставки и студии живописи. Гостям «Меридиана» художница хорошо знакома по персональным выставкам», — отмечается на сайте культурного центра.
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