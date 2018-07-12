В Казани открывается выставка к 100-летию гибели императорской семьи

Выставка, посвященная 100-летию гибели семьи императора Николая II , откроется 17 июля в музее Е. А. Боратынского, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

В белом зале будет представлена коллекция автохромов — цветных изображений, на которых запечатлены виды интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов, с подлинными предметами убранства. Инициатором фотосъемок стал художник-архитектор Г. К. Лукомский, который сразу после Февральской революции настоял на фотографировании «всех наиболее ценных предметов во дворцах, а также закреплении для потомства и науки порядка и вида расстановки мебели ко времени конца Российской монархии».

Выставка будет работать в музее Е. А. Боратынского с 17 июля по 17 августа.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай II и его семья были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.