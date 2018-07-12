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В Казани открывается выставка к 100-летию гибели императорской семьи
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В Казани открывается выставка к 100-летию гибели императорской семьи 

АиФ Казань 11 часов назад
Фото: АиФ Казань
Выставка, посвященная 100-летию гибели семьи императора Николая II, откроется 17 июля в музее Е. А. Боратынского, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.
В белом зале будет представлена коллекция автохромов — цветных изображений, на которых запечатлены виды интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов, с подлинными предметами убранства. Инициатором фотосъемок стал художник-архитектор Г. К. Лукомский, который сразу после Февральской революции настоял на фотографировании «всех наиболее ценных предметов во дворцах, а также закреплении для потомства и науки порядка и вида расстановки мебели ко времени конца Российской монархии».
Выставка будет работать в музее Е. А. Боратынского с 17 июля по 17 августа.
Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай II и его семья были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
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