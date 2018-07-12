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Стивен Сигал откроет транспортный фестиваль «Мобилистика» в Москве в конце августа
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Стивен Сигал откроет транспортный фестиваль «Мобилистика» в Москве в конце августа 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал откроет фестиваль инновационных технологий в сфере транспорта и логистики «Мобилистика», который пройдет с 29 августа по 9 сентября в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-президент CrocusGroup Эмин Агаларов.
"Наш друг Стивен Сигал, теперь уже россиянин, откроет выставку и озвучит все основные концепты мероприятия", — сказал он.
По словам Агаларова, фестиваль соберет яркие инновации современности и представит концепты будущего в сфере транспорта и автономного движения. Главное внимание выставки будет приковано к экологически чистым видам транспорта, которые призваны обеспечить бережное отношение к природе. Посетители выставки смогут узнать о современных экологических вызовах в связи с использованием дизельного транспорта, альтернативном топливе, транспортной инфраструктуре, «умных городах», протестировать электромобильные технологии, испытать аттракцион виртуальной реальности,
"Важная задача фестиваля — во многом социальная, образовательная и даже просветительская — рассказать всем, кто придет, что наш ждет в будущем, какие сегодня есть технологии и инновационные решения, которые меняют наше настоящее, и завтра изменят нашу жизнь в лучшую сторону, чтобы она стала еще комфортнее, приятнее, стремительнее", — отметил один из участников выставки гендиректор JaguarLandRover (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан) Вячеслав Кузяков.
Для участия в автомобильном салоне организаторы пригласили отечественные и международные компании, которые представят свои продукты.
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