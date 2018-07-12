Ещё
Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие» 

Твоя Газета 11 часов назад
Фото: Твоя Газета
В филиале «Академический» ТЦСО «Зюзино» реализуют разные формы работы в рамках городской программы «Московское долголетие», которая становится все более востребованной среди старшего поколения жителей района.
В рамках проекта «Московское долголетие в „Академическом“ проводятся различные мастер-классы по рукоделию, которые всегда вызывают большой интерес. На занятиях можно узнать много нового, и интересного, например о том, как из простой губки сделать произведение искусства — такова была тема прошедшего на днях мастер-класса.
Твоя Газета: последние новости
Галерея «Беляево» представляет выставку, посвященную Владимиру Маяковскому В Дарвиновском музее обменялись опытом с коллегами из Шанхая В конце июля в Дарвиновском музее посетителей будет ждать традиционный «Бестиарий»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение