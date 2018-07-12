Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие»

В филиале «Академический» ТЦСО «Зюзино» реализуют разные формы работы в рамках городской программы «Московское долголетие», которая становится все более востребованной среди старшего поколения жителей района.

В рамках проекта «Московское долголетие в „Академическом“ проводятся различные мастер-классы по рукоделию, которые всегда вызывают большой интерес. На занятиях можно узнать много нового, и интересного, например о том, как из простой губки сделать произведение искусства — такова была тема прошедшего на днях мастер-класса.