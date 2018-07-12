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Москвичам расскажут о любительском футболе в музее «Гараж»
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Москвичам расскажут о любительском футболе в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 10 часов назад
Фото: Управа района Якиманка
Лекция о механизмах любительского футбола пройдет 12 июля в музее современного искусства «Гараж». Ее организуют в рамках выставки «Мандраж на диване».
Присутствующие поговорят о том, чем отличаются столичные и провинциальные любители игры в мяч.
На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на встрече будут присутствовать репортажный фотограф и автор документально проекта о непрофессиональном футболе Сергей Новиков. А еще мероприятие посетит куратор выставки «Мандраж на диване» Валентин Дьяконов.
Гостей приглашают к 19:30 по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32. Вход свободный, но необходима регистрация на сайте музея.
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