Москвичам расскажут о любительском футболе в музее «Гараж»

Лекция о механизмах любительского футбола пройдет 12 июля в музее современного искусства «Гараж». Ее организуют в рамках выставки «Мандраж на диване».

Присутствующие поговорят о том, чем отличаются столичные и провинциальные любители игры в мяч.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что на встрече будут присутствовать репортажный фотограф и автор документально проекта о непрофессиональном футболе Сергей Новиков . А еще мероприятие посетит куратор выставки «Мандраж на диване» Валентин Дьяконов

Гостей приглашают к 19:30 по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32. Вход свободный, но необходима регистрация на сайте музея.