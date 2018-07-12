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Граффити с изображением городских достопримечательностей появилось в Химках
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Граффити с изображением городских достопримечательностей появилось в Химках 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Самые популярные места подмосковных Химок украсили стены электроподстанции городского округа. Под руководством заслуженного художника России Романа Фашаяна граффити нарисовали студенты национального исследовательского университета МИЭТ. После прогулки по городскому округу Фашаян вдохновился увиденным и решил, что его работа должна украсить Химки.
Сюжетом стала композиция из изображений самых популярных мест Химок — монумента «Противотанковые ежи», который установлен на 23-м километре Ленинградского шоссе, Аллея любви и примирения по улице Победы, Богоявленский храм в Новых Химках и колесо обозрения в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Граффити украсили стены одной из городских электроподстанций на Юбилейном проспекте.
«Выбор был очень сложный, а пространство для творчества ограничено. Перед тем как начать, подготовили несколько эскизов. Изображение должно быть монументальное, но в то же время должна присутствовать станковость — все объекты можно также рассмотреть вблизи», — сказал Роман Фашаян.
Десять молодых художников расписывали стену в течение восьми дней. Краски были выбраны специально для наружных работ — влаго— и морозостойкие.
Подобная практика с участием студентов МИЭТ существует не первый год. В летний период живописцы выезжают на пленэр и расписывают стены различных построек в Подмосковье. Таким же образом под руководством Романа Фашаяна была создана «Стена искусств» в Солнечногорске. Изображения на ней посвящены известным архитектурным и природным объектам России.
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