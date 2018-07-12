Белгородцев приглашают на «Арт-субботу»

Белгородцев приглашают на выставку «На грани» в рамках проекта «Арт-суббота», сообщили в городской администрации.

Экспозиция откроется в 16.00 14 июля на Белгородском Арбате. На ней будут представлены картины, выполненные на грани техник, жанров и направлений.

«То, что не сможет высказать кисть, дополнят компьютерные технологии», — отмечают организаторы выставки.

Следующая «Арт-суббота» будет посвящена теме «Учитель и ученик». А завершится сезон выставок под открытым небом «Арт-фестивалем» в День города, 5 августа. В заключительной экспозиции соберут лучшие работы участников проекта.