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Белгородцев приглашают на «Арт-субботу»
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Белгородцев приглашают на «Арт-субботу» 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
Белгородцев приглашают на выставку «На грани» в рамках проекта «Арт-суббота», сообщили в городской администрации.
Экспозиция откроется в 16.00 14 июля на Белгородском Арбате. На ней будут представлены картины, выполненные на грани техник, жанров и направлений.
«То, что не сможет высказать кисть, дополнят компьютерные технологии», — отмечают организаторы выставки.
Следующая «Арт-суббота» будет посвящена теме «Учитель и ученик». А завершится сезон выставок под открытым небом «Арт-фестивалем» в День города, 5 августа. В заключительной экспозиции соберут лучшие работы участников проекта.
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