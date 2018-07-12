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Исторический музей открывает выставку «Памяти последнего императора»
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Исторический музей открывает выставку «Памяти последнего императора» 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Выставка посвящена трагической дате в истории нашей страны.
Посетители выставки «Памяти последнего императора» смогут увидеть действительно уникальные фото-материалы, а также личные вещи царской семьи. Открытие произошло накануне 100-летия со дня убийства Романовых. Выставка открылась в Государственном историческом музее.
— В истории нашей страны есть печальная дата, дата гибели царской семьи. В нашем музее есть уникальное собрание эмигрантского музея, — рассказала Марина Чистякова, главный хранитель музея.
Она подчеркнула: мероприятие нацелено на то, чтобы произвести впечатление, созданное атмосферой ностальгии.
Все вещи с выставки хранились прежде в «Музее памяти императора Николая II» в Белграде. Представители учреждения годами собирали реликвии и связанные с императором вещи и материалы, и часть этой уникальной коллекции поступила в Исторический музей в 1947 году.
Посетители смогут увидеть письма Николая II, императрицы Александры Фёдоровны, а также цесаревича Алексея Николаевича. Более того, можно будет ознакомиться со многочисленными фотографиями членов царской фамилии, с их авторами. Многие предметы выставляются впервые.
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