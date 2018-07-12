ФАДН объявило о запуске международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», призванный показать всю многогранность нашей страны, стартовал во Всемирный день фотографа. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

"У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают", — отметил руководитель агентства Игорь Баринов

С 23 июля профессионалы и любители из России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса. Каждый участник может представить до 5 фотографий, сделанных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».

По словам Баринова, в прошлом году фотоконкурс собрал более 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран мира. «Работы победителей нашего фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу , который высоко их оценил. Уверен, что в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем первые работы», — отметил глава ФАДН.

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Награждение победителей состоится в конце сентября в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.