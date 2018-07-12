Ещё
ФАДН объявило о запуске международного фотоконкурса «Русская цивилизация»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

ФАДН объявило о запуске международного фотоконкурса «Русская цивилизация» 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», призванный показать всю многогранность нашей страны, стартовал во Всемирный день фотографа. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.
"У этого фотоконкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам — и фотографам с именем, и просто любителям — удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают", — отметил руководитель агентства Игорь Баринов.
С 23 июля профессионалы и любители из России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт конкурса. Каждый участник может представить до 5 фотографий, сделанных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
По словам Баринова, в прошлом году фотоконкурс собрал более 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран мира. «Работы победителей нашего фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил. Уверен, что в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем первые работы», — отметил глава ФАДН.
Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели. Награждение победителей состоится в конце сентября в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.
ТАСС: последние новости
Все стадионы, строящиеся к ЧМ-2022, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане Матч Россия - Хорватия в Ленобласти смотрят на фестивале байкеров и празднике Иван Купала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение