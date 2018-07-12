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Уличную галерею исторических рисунков создают в Дубне
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Уличную галерею исторических рисунков создают в Дубне 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Дубне забор превратили в машину времени. Жительница наукограда создает первую уличную галерею исторических рисунков. Основа сюжетной линии — старые фотографии, на которых запечатлены гидросооружения канала имени Москвы.
Авторы идеи — руководство Волжского района гидротехнических сооружений (ВРГС) и дубненская художница Анастасия Злобина. Подбирать старые фотографии им помогали местные краеведы. Задача — показать историю канала имени Москвы документально точно, так, как изображено на снимках середины прошлого века.
Картинная галерея находится под открытым небом. 27 секций бетонного забора стали новым арт-объектом города. На них запечатлены красивейшие образцы классического архитектурного стиля — величественные и парадные, украшенные скульптурными группами, декоративными каравеллами, витражами и арками.
«Раньше здесь всегда заканчивались выпускные вечера. Мы шли пешком и приходили на аварийные ворота, которые являются, по сути, самым красивым зданием нашего города, просто находящимся на некотором отдалении от центра. Это — шедевр Ивана Корнелиевича Белдовского, архитектора. Они сделаны так, чтобы ими любоваться», — рассказал сотрудник Музея археологиии краеведения Дубны.
Источник фото: телеканал «360»
Строительство дубненского участка канала имени Москвы — ВРГС — стало одной из отправных точек в образовании наукограда, началом объединения пяти деревень на двух берегах в один город.
«Они, можно сказать, градообразующими были. В 1937 году, когда были введены в эксплуатацию, вокруг этих сооружений город Дубна стал обрастать, стали приезжать люди. Это — история. Хотелось бы отразить, чтобы люди знали эту историю, знали, что значат эти сооружения», — поделился начальник Волжского района гидросооружений ФГБУ «Канал имени Москвы» Денис Ахаев.
Создательница уличной галереи исторических рисунков работает специальными красками — акриловыми на водной основе, они морозо— и влагоустойчивые, предназначены именно для фасадных работ, практически не выгорают на солнце. Художница рассчитывает, что новый арт-объект с глубоким историческим смыслом будет доступен зрителям много лет.
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