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В Городце открылась выставка балахнинской кружевницы Котовой Галины
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В Городце открылась выставка балахнинской кружевницы Котовой Галины 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото pixabay.comВ Городце открылась выставка балахнинской кружевницы Котовой ГалиныВ учреждении культуры Городца «Город мастеров» открылась выставка творческих работ «Балахнинские узоры». Это первая персональная выставка балахнинской художницы-кружевницы, члена Союза художников РФ Галины Котовой. Галина Александровна — единственная кружевница из Балахны, ставшая в 2010 году членом Союза художников РФ. Многие представители культурной общественности Нижегородской области решили лично поздравить Галину Котову с этим событием.
Вернисаж открыла торжественная презентация творчества Галины Александровны Котовой, в сопровождении трогательно рассказанной истории деятельности художницы, с демонстрацией фильма и фотографий из личного архива мастера. Проводила открытие выставки научный сотрудник «Города мастеров» Ольга Владимировна Клепикова, сумевшая создать проникновенную и камерную атмосферу на этом празднике красоты. В программу вернисажа также были включены и музыкальные номера. Неподражаемое исполнение солиста фольклорной группы «Горенка» «Города мастеров» автора-исполнителя Владимира Витальевича Дрожжи не оставило равнодушным никого из присутствующих и было поддержано овациями зрителей. В торжественной части вернисажа Галину Александровну тепло поздравили директор «Города мастеров» Алексей Владимирович Суворкин, известный мастер по золотной вышивке Ольга Юрьевна Калягина, а также ученица Галины Александровны — Наталья Валентиновна Рычкова (г. Москва).
Как создаются кружева? Что есть источник вдохновения для мастера? На эти и многие другие вопросы дала ответ Галина Александровна.
Невесомые, почти сказочные кружева заставили замереть от восхищения каждого посетителя выставочного зала. Небольшие стенды с работами мастера пели гимн красоте и гармонии в таких привычных образах, как цветы и травы, с детства знакомые сказки. В каждой работе кружевница восславила родную нижегородскую землю, сумев передать ее красоту через призму традиции и безупречного мастерства.
Очарованные кружевной сказкой, участники и гости осмотрели экспозицию «Города мастеров», ознакомились с предлагаемыми мастер-классами и оценили подготовку «Города мастеров» к чемпионату мира по футболу. Что еще можно сказать? Вернисаж состоялся! Окутанные атмосферой прекрасного, гости не спешили расходиться. В сердце каждого поселилась надежда: надо вернуться сюда и прикоснуться к красоте еще раз.
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