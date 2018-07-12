В Городце открылась выставка балахнинской кружевницы Котовой Галины

Фото pixabay.comВ Городце открылась выставка балахнинской кружевницы Котовой ГалиныВ учреждении культуры Городца «Город мастеров» открылась выставка творческих работ «Балахнинские узоры». Это первая персональная выставка балахнинской художницы-кружевницы, члена Союза художников РФ Галины Котовой. Галина Александровна — единственная кружевница из Балахны, ставшая в 2010 году членом Союза художников РФ. Многие представители культурной общественности Нижегородской области решили лично поздравить Галину Котову с этим событием.

Вернисаж открыла торжественная презентация творчества Галины Александровны Котовой, в сопровождении трогательно рассказанной истории деятельности художницы, с демонстрацией фильма и фотографий из личного архива мастера. Проводила открытие выставки научный сотрудник «Города мастеров» Ольга Владимировна Клепикова, сумевшая создать проникновенную и камерную атмосферу на этом празднике красоты. В программу вернисажа также были включены и музыкальные номера. Неподражаемое исполнение солиста фольклорной группы «Горенка» «Города мастеров» автора-исполнителя Владимира Витальевича Дрожжи не оставило равнодушным никого из присутствующих и было поддержано овациями зрителей. В торжественной части вернисажа Галину Александровну тепло поздравили директор «Города мастеров» Алексей Владимирович Суворкин, известный мастер по золотной вышивке Ольга Юрьевна Калягина, а также ученица Галины Александровны — Наталья Валентиновна Рычкова (г. Москва).

Как создаются кружева? Что есть источник вдохновения для мастера? На эти и многие другие вопросы дала ответ Галина Александровна.

Невесомые, почти сказочные кружева заставили замереть от восхищения каждого посетителя выставочного зала. Небольшие стенды с работами мастера пели гимн красоте и гармонии в таких привычных образах, как цветы и травы, с детства знакомые сказки. В каждой работе кружевница восславила родную нижегородскую землю, сумев передать ее красоту через призму традиции и безупречного мастерства.

Очарованные кружевной сказкой, участники и гости осмотрели экспозицию «Города мастеров», ознакомились с предлагаемыми мастер-классами и оценили подготовку «Города мастеров» к чемпионату мира по футболу. Что еще можно сказать? Вернисаж состоялся! Окутанные атмосферой прекрасного, гости не спешили расходиться. В сердце каждого поселилась надежда: надо вернуться сюда и прикоснуться к красоте еще раз.

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