Музейные работники со всей России обсудят в Нижнем Новгороде туристическую деятельность и юбилейные «горьковские» мероприятия

Фото из архива редакцииМузейные работники со всей России обсудят в Нижнем Новгороде туристическую деятельность и юбилейные «горьковские» мероприятияС 18 по 22 июля в Нижнем Новгороде на базе Государственного музея А. М. Горького состоится XXXIV сессия Творческого проблемного семинара директоров литературных музеев России им. Н. В. Шахаловой. Торжественное открытие мероприятия состоится 18 июля в 17:00.

Тематика семинара: «150 лет со дня рождения А. М. Горького. Формы музейной работы по проведению юбилеев писателей. Туристическая деятельность литературных музеев».

Участники встречи — директора ведущих литературных музеев Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Ульяновска, Орла, Красноярска, Саратова, Перми, Крыма и других городов и регионов России. В работе семинара примут участие директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин , и.о. министра культуры Нижегородской области Татьяна Маврина

18 июля состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и Государственным музеем А. М. Горького. В рамках семинара пройдут круглые столы, где будут обсуждаться вопросы экспозиционной, просветительской деятельности и развития туристического потенциала литературных музеев, заседание Правления и общее заседание Ассоциации. Кроме того, состоится презентация выставки, посвященной 90-летию со дня открытия Литературного музея в Нижнем Новгороде и фильма «Семинар директоров литературных музеев России в Нижегородском крае в 1995. Памяти Н. В. Шахаловой». Запланированы поездки в Городец, музейную столицу Нижегородской области, Арзамас и Большое Болдино — для ознакомления с деятельностью литературно-мемориальных музеев Нижегородской области.

По итогам семинара будут выработаны рекомендации и подготовлено методическое пособие «Современные практики в музейной деятельности. Опыт работы регионов».

С 2016 года сессии Творческого проблемного семинара директоров литературных музеев России проходят в рамках ежегодных мероприятий Ассоциации литературных музеев Союза музеев России.

Справка. Творческий семинар директоров литературных музеев России существует с 1984 г. Он был организован по инициативе Государственного Литературного музея (Москва), его работой в течение 22 лет руководила директор Государственного Литературного музея, заслуженный работник культуры России Наталия Владимировна Шахалова (1924–2006). Заседания семинара проводятся ежегодно, в работе участвуют директора литературных музеев России, ведущие научные сотрудники музеев, художники-дизайнеры, архитекторы, ученые, руководители региональных и местных органов культуры. Выбор места проведения ежегодного заседания семинара обусловлен наличием литературных и литературно-мемори­альных музеев, деятельность которых дает серьезный матери­ал для обсуждения тех или иных профессиональных проблем.

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