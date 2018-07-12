Красноярская молодежь превратит трансформаторные будки в арт‐объекты

В Красноярске молодежь из трудового отряда главы города (ТОГГ) начала облагораживать трансформаторные будки. Их разрисуют красками и баллончиками. Об этом сообщил сайт «Городские новости».

Художники подготовили эскизы рисунков, очистили и загрунтовали поверхности. Всего участие в этой акции принимают четыре бригады художников. Две на правом берегу реки, другие — на левом.

Планируется оформить 11 новых трансформаторных шкафов в Центральном районе, разрисовать подземный переход и арку в одном из дворов города. Также буду отреставрированы пять прошлогодних рисунков.

В Красноярске отремонтируют уличные фонари. На работы выделили 417 миллионов рублей. Планируется обновить освещение на 40 улицах, среди них: 9 мая, Калинина, Тотмина, мост Коммунальный и Октябрьский, проспекты Свободный и имени газеты Красноярский рабочий.