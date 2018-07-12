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Красноярская молодежь превратит трансформаторные будки в арт‐объекты
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Красноярская молодежь превратит трансформаторные будки в арт‐объекты 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске молодежь из трудового отряда главы города (ТОГГ) начала облагораживать трансформаторные будки. Их разрисуют красками и баллончиками. Об этом сообщил сайт «Городские новости».
Художники подготовили эскизы рисунков, очистили и загрунтовали поверхности. Всего участие в этой акции принимают четыре бригады художников. Две на правом берегу реки, другие — на левом.
Планируется оформить 11 новых трансформаторных шкафов в Центральном районе, разрисовать подземный переход и арку в одном из дворов города. Также буду отреставрированы пять прошлогодних рисунков.
В Красноярске отремонтируют уличные фонари. На работы выделили 417 миллионов рублей. Планируется обновить освещение на 40 улицах, среди них: 9 мая, Калинина, Тотмина, мост Коммунальный и Октябрьский, проспекты Свободный и имени газеты Красноярский рабочий.
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