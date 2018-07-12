В «Меридиане» открылась выставка натюрморта «Экстраполяция повседневности»

В начале июля в Центре культуры и искусства «Меридиан» начала свою работу персональная выставка Оксаны Слободиной «Экстраполяция повседневности», на которой автор представила натюрморты, наполненные новым драматическим смыслом.

В работах Оксаны предмет — не статическое явление. В изображаемых вещах автор обнаруживает «человеческие качества», характер и эмоции.

Предметы на картинах находятся во взаимоотношениях друг с другом, могут любить, а порой и конфликтовать. Они заставляют задуматься о характере и жизни своих владельцев. Творчество Оксаны не оставит равнодушным никого, даже самого ярого ненавистника натюрморта, ведь привычный жанр раскрывается совсем в другом ключе: мы переживаем горе и счастье в отношении предметов, которых раньше никогда не замечали. Таинственность и сокровенность наполняет каждую работу художницы, она говорит на одном языке с нами и с персонажами на своих картинах, утверждают организаторы выставки.

Выставка пройдет с 4 июля по 30 сентября в Фойе большого зала. Вход свободный.