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В «Меридиане» открылась выставка натюрморта «Экстраполяция повседневности»
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В «Меридиане» открылась выставка натюрморта «Экстраполяция повседневности» 

Каховка 8 часов назад
Фото: Каховка
В начале июля в Центре культуры и искусства «Меридиан» начала свою работу персональная выставка Оксаны Слободиной «Экстраполяция повседневности», на которой автор представила натюрморты, наполненные новым драматическим смыслом.
В работах Оксаны предмет — не статическое явление. В изображаемых вещах автор обнаруживает «человеческие качества», характер и эмоции.
Предметы на картинах находятся во взаимоотношениях друг с другом, могут любить, а порой и конфликтовать. Они заставляют задуматься о характере и жизни своих владельцев. Творчество Оксаны не оставит равнодушным никого, даже самого ярого ненавистника натюрморта, ведь привычный жанр раскрывается совсем в другом ключе: мы переживаем горе и счастье в отношении предметов, которых раньше никогда не замечали. Таинственность и сокровенность наполняет каждую работу художницы, она говорит на одном языке с нами и с персонажами на своих картинах, утверждают организаторы выставки.
Выставка пройдет с 4 июля по 30 сентября в Фойе большого зала. Вход свободный.
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