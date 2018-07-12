В Даниловском районе пройдут интересные мероприятия

Спектакль, мастер-класс, выставка или торжественное мероприятие? Жители Даниловского района уже на этой неделе смогут выбрать развлечение, которое придется по вкусу.

Кураторская экскурсия, посвященная дню рождения Маяковского, пройдет в галерее «На Шаболовке». На ней гости узнают интересные факты из биографии поэта и увидят записки, адресованные ему.

Где: ул. Серпуховский Вал, 24 к. 2,

Когда: 19 июля

Во сколько: 18:00 Вход: свободный, по регистрации

Открытие тематической выставки «Труд будущего — искусство в Никола-Ленивце», посвященной взаимосвязи между трудом и искусством, пройдет в галерее «Пересветов Переулок». У гостей будет возможность увидеть не только работы художника Алексея Мартинса, но и творчество жителей деревни Никола-Ленивец.

Где: м. «Автозаводская» Пересветов переулок, 4к1 Когда: 19 июля

Во сколько: 19:00 Вход: свободный

Мастер-класс «Художественная литература как инструмент развития эмоционального интеллекта», посвященный развитию детей, пройдет в культурном центре ЗИЛ. Участники узнают множество полезной информации по воспитанию подрастающего поколения.

Где: ул. Восточная, д.4, корп.1, м. Автозаводская, пространство детской библиотеки

Когда: 14 июля

Во сколько: 12:00 Вход: свободный, по регистрации

Вечеринка в честь открытия второй точки Pinsa Maestrello пройдет на Даниловском рынке. Гостей бесплатно угостят фирменной пинсой — римской лепешкой.

Где: Мытная ул., 74, рядом с Город-Сад Когда: 12 июля

Во сколько: 19:00 Вход: свободный, по регистрации

Спектакль «Приворотное зелье» — нежная и наивная сказка о любви. Пройдет в Театриуме на Серпуховской. Посетители увидят историю об испытании чувств и обретении счастья, созданную по мотивам пьесы «Мандрагора».

Где: ул. Павловская, д. 6 Когда: 13 июля

Во сколько: 19:00 Вход: уточнять на сайте организаторов