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В Даниловском районе пройдут интересные мероприятия
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В Даниловском районе пройдут интересные мероприятия 

Управа Даниловского района города Москвы 8 часов назад
Фото: Даниловский вестник
Спектакль, мастер-класс, выставка или торжественное мероприятие? Жители Даниловского района уже на этой неделе смогут выбрать развлечение, которое придется по вкусу.
Кураторская экскурсия, посвященная дню рождения Маяковского, пройдет в галерее «На Шаболовке». На ней гости узнают интересные факты из биографии поэта и увидят записки, адресованные ему.
Где: ул. Серпуховский Вал, 24 к. 2,
Когда: 19 июля
Во сколько: 18:00  Вход: свободный, по регистрации
Открытие тематической выставки «Труд будущего — искусство в Никола-Ленивце», посвященной взаимосвязи между трудом и искусством, пройдет в галерее «Пересветов Переулок». У гостей будет возможность увидеть не только работы художника Алексея Мартинса, но и творчество жителей деревни Никола-Ленивец.
Где: м. «Автозаводская» Пересветов переулок, 4к1  Когда: 19 июля
Во сколько: 19:00  Вход: свободный
Мастер-класс «Художественная литература как инструмент развития эмоционального интеллекта», посвященный развитию детей, пройдет в культурном центре ЗИЛ. Участники узнают множество полезной информации по воспитанию подрастающего поколения.
Где: ул. Восточная, д.4, корп.1, м. Автозаводская, пространство детской библиотеки
Когда: 14 июля
Во сколько: 12:00  Вход: свободный, по регистрации
Вечеринка в честь открытия второй точки Pinsa Maestrello пройдет на Даниловском рынке. Гостей бесплатно угостят фирменной пинсой — римской лепешкой.
Где: Мытная ул., 74, рядом с Город-Сад  Когда: 12 июля
Во сколько: 19:00  Вход: свободный, по регистрации
Спектакль «Приворотное зелье» — нежная и наивная сказка о любви. Пройдет в Театриуме на Серпуховской. Посетители увидят историю об испытании чувств и обретении счастья, созданную по мотивам пьесы «Мандрагора».
Где: ул. Павловская, д. 6  Когда: 13 июля
Во сколько: 19:00  Вход: уточнять на сайте организаторов
Управа Даниловского района города Москвы: последние новости
Галерея На-Шаболовке проведет презентацию новой книги Выставка Анастасии Потемкиной закроется в галерее «Пересветов переулок» Фестиваль режиссерских искусств INTERMISSION прошел в галерее «Пересветов переулок»
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