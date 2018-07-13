В Черемушках открыта выставка стрит-фотографий о Будапеште

В центре культуры и искусства «Меридиан» открылась персональная выставка фотографии Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16». Фотовыставку, которая будет открыта до 5 августа в зимнем саду центра, посвятили улицам Будапешта и его городской среде.

«Залман Шкляр является участником многих профессиональных фотографических объединений. Многочисленные выставки фотографа в странах Европы всецело отражают его художественные взгляды. Тем не менее, автор живет в Москве, где каждый день творит, не расставаясь с фотоаппаратом», — сообщается на сайте «Меридиана».

Залман Шкляр известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Характерный художественный почерк фотографа — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде.