Ещё
В Черемушках открыта выставка стрит-фотографий о Будапеште
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В Черемушках открыта выставка стрит-фотографий о Будапеште 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В центре культуры и искусства «Меридиан» открылась персональная выставка фотографии Залмана Шкляра «BUD-A-PEST 16». Фотовыставку, которая будет открыта до 5 августа в зимнем саду центра, посвятили улицам Будапешта и его городской среде.
«Залман Шкляр является участником многих профессиональных фотографических объединений. Многочисленные выставки фотографа в странах Европы всецело отражают его художественные взгляды. Тем не менее, автор живет в Москве, где каждый день творит, не расставаясь с фотоаппаратом», — сообщается на сайте «Меридиана».
Залман Шкляр известен своими работами в жанре «стрит-фотография» как в России, так и за рубежом. Характерный художественный почерк фотографа — редкие по красоте сюжетов снимки из жизни людей в городской среде.
Управа района Черемушки: последние новости
Галерея единственной фотографии в момент гола Артема Дзюбы в ворота Испании откроется в «Красном Октябре» Мастер-класс по композиции рисунка пройдет в Черемушках Выставку Оксаны Слободиной покажут в Черемушках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских17
Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино
Самые плохо одетые российские звезды12
«А не хлопнуть ли?»: правила аплодисментов в театре
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение