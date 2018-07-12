Голубь в цилиндре появился в Челябинске

Изображение голубей, один из которых носит на голов цилиндр, появилось на ящике связи в центре Челябинска, фотографией жители города поделились в одной из групп в соцсети.

Участники проекта «Челябинского урбаниста» продолжают радовать горожан своими рисунками. На этот раз художник расписывает ящик связи на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Уже в скором времени можно будет оценить конечный вариант.

Напомним, в Челябинске благодаря талантливым активистам уже появились изображения енота, персонажей ирландского фольклора, туриста с рюкзаком и оленя. Необходимые материалы художники приобретают на пожертвования жителей города.