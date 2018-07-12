Ещё
Голубь в цилиндре появился в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Голубь в цилиндре появился в Челябинске 

АиФ 8 часов назад
Фото: АиФ
Изображение голубей, один из которых носит на голов цилиндр, появилось на ящике связи в центре Челябинска, фотографией жители города поделились в одной из групп в соцсети.
Участники проекта «Челябинского урбаниста» продолжают радовать горожан своими рисунками. На этот раз художник расписывает ящик связи на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина. Уже в скором времени можно будет оценить конечный вариант.
Напомним, в Челябинске благодаря талантливым активистам уже появились изображения енота, персонажей ирландского фольклора, туриста с рюкзаком и оленя. Необходимые материалы художники приобретают на пожертвования жителей города.
АиФ: последние новости
Лесной олень появился в центре Челябинска Гигантские граффити появились на домах в Челябинской области Курганцы сообщили о воспитателе детсада, бросившей ребёнка в сугробе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение