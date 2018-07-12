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Июль в Коломенском: отдыхаем по-царски!
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Июль в Коломенском: отдыхаем по-царски! 

Ревизор.ru 7 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Сейчас, во время летних каникул, специально для родителей с детьми проводятся музейные занятия и мастер-классы. На них можно самостоятельно смастерить тряпичную куклу, расписать колокольчик или собрать деревянную игрушку.
Много ярких эмоций вызовет поход на Конюшенный двор или Соколиный двор, в усадьбы коломенского крестьянина, кузнеца, конюха или пасечника, на Водяную мельницу. К услугам гостей музея-заповедника не только катание на лошадях и пони, но и на железных конях! В пунктах проката спортивного инвентаря музея-заповедника как со стороны метро «Коломенское», так и со стороны метро «Каширская» большой выбор велосипедов.
В июле любители старины могут посетить: выставку «Чудо-чудное, диво-дивное. Городецкая роспись», выставку «Змияньская вышивка — всемирное нематериальное наследие» (до 29 июля), выставку «Узоры свадьбы кружевной» — во Дворце царя Алексея Михайловича, в церкви Святого Георгия на Вознесенской площади — выставку «Благая весть» из цикла «Христианские праздники», в Усадьбе коломенского крестьянина — выставку «Приданое невесты» и другие.
Порадует посетителей Коломенского июль и музыкальными событиями: 22 и 29 июля в 15.00 — фестиваль духовой музыки «Лето в Коломенском» (свободное посещение), 12, 17, 19 июля в 18.30 — фестиваль православной духовной музыки «Русь певчая» (по бесплатным билетам), 18, 25 июля — фестиваль «Джазовое лето в Коломенском».
Таким образом, музей-заповедник предлагаем своим посетителям провести в Коломенском самый теплый месяц лета — июль по-царски! Подробная информация на сайте МГОМЗ.
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