Дошкольники из Печатников инсценировали сказку «Бабочка» 

Воспитанники дошкольных отделений Московского образовательного комплекса им. Виктора Талалихина из Печатников инсценировали сказку «Бабочка». Информация об этом появилась в официальной группе образовательного учреждения.
«5 июля исполнилось 115 лет со дня рождения Владимира Сутеева — талантливого художника, сценариста, кинорежиссера и писателя. Воспитатели Л. В. Баринова и А. Х. Хасянова подготовили тематический досуг, посвященный творчеству этого талантливого человека. Воспитанники дошкольных отделений инсценировали сказку «Бабочка» и приняли активное участие в создании выставки рисунков по сказкам Владимира Сутеева», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности комплекса: mok.mskobr.ru. (еп)