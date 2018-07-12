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Более 3 тыс. иностранных болельщиков сделали памятные фото в Музее Победы
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Более 3 тыс. иностранных болельщиков сделали памятные фото в Музее Победы 

Агентство «Москва» 7 часов назад
«Фотоуслуги Музея Победы получили признание у иностранных гостей. По предварительным данным, более 3 тыс. болельщиков из разных стран мира при посещении экспозиции музея воспользовались услугами студии „Военный фотоальбом“, — говорится в сообщении.
Как уточняется, в музее организованы две фотозоны — „Операция „Форсирование Днепра“ и „Взятие Берлина“. Здесь посетители могут сделать снимки в историческом антураже с макетами пулемета „Максим“, противотанкового ружья Симонова, карабина Мосина, „трофейным“ маузером и другим.
“Гости музея с удовольствием примеряют военную форму времен Великой Отечественной — плащ-палатки, маскировочные костюмы, гимнастерки, телогрейки, фуражки, пилотки и каски. Посетители, привыкшие „щелкать“ себя на камеры в телефоне, доверяют сделать памятное фото профессионалам», — отметили в музее.
В пресс-службе также напомнили, что с начала чемпионата мира по футболу — 2018 Музей Победы посетили более 200 тыс. человек. Большинство посетителей — иностранные болельщики, приехавшие в Москву поддержать свои сборные.
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