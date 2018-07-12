В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Ювелирная архитектоника»

Впервые в своих залах музей представил ювелирное искусство Елизаветы Малафеевской. Экспозиция открылась в ЯХМ в четверг, 12 июля. Вернисаж для журналистов и гостей музея прошел за день до этого. Немного биографических данных. Талантливый архитектор, художник — дизайнер, график, Елизавета родилась в семье художников, закончила архитектурно-строительный факультет ЯГТУ.

Собственный творческий потенциал и энергия дают возможность автору создавать свою уникальную коллекцию ювелирных изделий. Дизайн колец, браслетов, колье подчеркивает оригинальный взгляд на вещи создателя коллекции, по словам Елизаветы, такое направление не случайно:

«Я никак не могла выбрать себе подходящее ювелирное украшение, даже среди самой дорогой и самой дешевой бижутерии. Мне не нравился дизайн, казалось, что он не настолько индивидуален. Я работаю в строительстве атомной электростанции, это достаточно далеко от творчества, а мои родители — художники, поэтому чтобы как-то себя реализовать, занимаюсь этим видом искусства».

В коллекции ювелирных изделий отражаются лаконичные, строгие, но в тоже время женственные и утонченные детали, формы и цвет. Часть украшений посвящена знаменитым женщинам, актрисам или художницам. Например, на массивные браслеты и колье её вдохновил оптический феномен, Гало.

« Гало — это когда вокруг солнца вырисовывается круг из кристалликов льда. Еще в древние времена это явление считалось знамением какого-либо события, сейчас мы это так не воспринимаем, но недавно я наблюдала этот феномен, это действительно производит эффект» — поделилась Елизавета.

В своих работах автор повторяет угол, который описывают кристаллики льда, поэтому украшения имеют разный радиус, как и феномен. Изделия выполнены из чистого металла, без декоративных добавлений, что позволяет легче читать форму.

«Для создания украшений я использую серебро, а также это всегда две поверхности — матовая и глянцевая, отсылка к архитектуре. Например, глянцевое стекло и матовый бетон, затем покрываю рудием». Автор стремится подчеркнуть в своих работах каждую деталь, если работа посвящена космической тематике, то украшения, благодаря дополнительному покрытию имеют такой же блеск и сияние как у небесных тел. «Раз это кристаллики льда и сияние солнца, то изделие должно обязательно блестеть еще ярче». Елизавета использует не только светлые тона, ее отличительным оттенком является рудий, но черного цвета, что в сочетании с другими полутонами смотрится очень гармонично и элегантно.

Вся коллекция представлена на фоне фотографий, в создании которых участвовали фотографы Олег Красильников Мария Павлова , Алексей Зародов. Их работы были использованы дизайнером Никитой Колбовским и Елизаветой Малафеевской для создания собственных композиций. В 2017 году Елизавета за ювелирную коллекцию «MANU L» (Куратор ЯОО ВТОО «Союз художников России») получила Областную премию имени Оловянишниковых за достижения в дизайне. Комплект «Marthe», посвященной художнице — авангардистке Марте Донас (MartheDonas), — включены в коллекцию Ярославского художественного музея, рассказала куратор выставки и главный хранитель ЯХМ Татьяна Лебедева

Елизавета Малафеевская работает с командой ювелиров, которые являются членами союза художников России, ее работы представлены в нескольких городах, как Ярославль, Кострома и Москва, а также Стамбул. Эта экспозиция — не первая у автора, но первая в музее. Это важное событие для создателя коллекции, так как работы современного художника обрамляются статусом музейной значимости.

Выставка будет работать в Музее зарубежного искусства на Советской площади до 16 сентября.

Материал подготовила Анна Седова