Большинство россиян назвали расстрел царской семьи ужасным преступлением

Более половины граждан РФ (57%) считают, что убийство семьи Романовых ‐ это «чудовищное и ничем не обоснованное преступление», передает телеканал «360».

Такие результаты показал опрос ВЦИОМ

Более четверти опрошенных (27%) высказали мнение, что Николай II должен был понести наказание, но не таким образом. Последний российский император вызывает симпатию у 43% россиян. Причем такой ответ больше характерен для людей от 45 до 59 лет (46%).

Еще 22% опрошенных сообщили, что отрицательно воспринимают личность Николая II. С наибольшей антипатией к нему относятся респонденты от 18 до 24 лет (27%). Лишь 3% опрошенных полагают, что расстрел Романовых был «справедливым возмездием за ошибки императора».

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заметил, что советская идеология интерпретировала убийство царской семьи как «необходимое и справедливое возмездие за ошибки и преступления династии Романовых». Однако на данный момент люди перестали верить такому объяснению событий.

"Вне зависимости от политических взглядов и отношения к событиям столетней давности, россияне считают произошедшее тогда преступлением, которому нет оправданий. На этом фоне последний царь, каковы бы на самом дели ни были его заслуги или провалы, предстает перед сегодняшним общественным мнением человеком симпатичным и заслуживающим как минимум сочувствия", — прокомментировал итоги исследования Федоров.

Всероссийский опрос был проведен 11 июля среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.