Частная жизнь. На Среднем Урале проходит фестиваль «Царские дни»

Что дарили Николаю II во время официальных визитов, какой стиль в одежде предпочитала императрица, почему ванная комната наследника Алексея вызывает недоумение, чем поражает спальня четы Романовых… За каждым экспонатом выставки «Трагедия семьи… Трагедия Родины… » — фрагменты частной жизни Царской семьи.

Помолвка

Фотография молодого Николая Романова и принцессы Алисы сделана в день их помолвки — дата на снимке обозначена рукой Аликс: «20 апреля, 1894 год». И хотя венчание состоялось только в ноябре, можно сказать, что личная история Царской семьи начинается именно с этого дня. Будучи под впечатлением столь важного в её жизни события, Алиса написала: «Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный, верь и полагайся на свою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к тебе. Слова слишком слабы, чтобы выразить любовь мою, восхищение и уважение. Да благословит тебя Господь, бесценный Ники». Интересно, что это проникновенное признание Аликс оставила не в своем дневнике, а в дневнике будущего супруга.

Шутки против официоза

Замечено, что на большинстве официальных фотографий члены Царской семьи, включая детей, редко улыбаются. Эту серьёзность с лихвой компенсируют частные снимки, глядя на которые становится ясно — Романовы нередко позволяли себе пошутить от души. Вот Николая II держит вниз головой герцог Гессенский, вот дети императора штурмуют снежную крепость, а вот… затылок наследника Алексея. Эта фотографии смотрится по меньшей мере странно. На самом деле это часть серии, где подросток снят тем же мастером и в профиль, и анфас. Судя по всему, такая «круговая» съёмка — тоже из разряда невинных забав.

К слову, на большинстве снимков Царской семьи значится «Ателье „К. Е. фон Ган и Ко“. За этой подписью „скрывался“ фотограф Александр Ягельский, который не только делал протокольные снимки Романовых, но и был допущен (как профессионал, разумеется) в их личную жизнь.

Модно, но сдержанно

Подлинные платья-капоты императрицы Александры Фёдоровны, представленные на выставке, — яркое свидетельство приверженности их владелицы стилю модерн. В обширном гардеробе супруги Николая II далеко не все туалеты были выполнены на заказ, готовых платьев императрица тоже не чуралась. Современники так оценивали её стиль: „Одевалась хорошо, но не экстравагантно“. Подтверждение этой оценки — скромная, лаконичная замшевая сумочка Александры Фёдоровны, неизменная спутница её выездов. Ничего особенного в этой вещице нет, если не знать, что её касались руки императрицы.

В память о детстве

Крохотные пинетки из лайки, украшенные стеклянными пуговками и бантами, способны растрогать кого угодно. Александра Фёдоровна, как любая мать, бережно хранила вещи своих детей, связанные с тем или иным периодом их жизни. Эти пинетки — первая обувь старшей дочери Романовых, великой княжны Ольги.

Интересный факт: на многих фотографиях наследник Алексей запечатлён в трогательных платьишках. Примерно до трёх лет цесаревича одевали „как девочку“, что, впрочем, было в традициях того времени.

О личной трагедии семьи Романовых, связанной с тяжёлой болезнью цесаревича, ярко рассказывает, казалось бы, бытовая фотография ванной комнаты Алексея. „Почему здесь столько протезов?“ — недоумевают посетители выставки. На самом деле на снимке — специально сконструированные ортопедические приспособления для конечностей, которые применялись для лечения Алексея и облегчения страданий ребёнка, время от времени испытывавшего жуткие боли.

От чистого сердца

В Царской семье с особым благоговением преподносили друг другу подарки по случаю общих праздников и личных дат. От этой традиции Романовы не отходили даже во время заключения в Тобольске и Екатеринбурге, когда Александра Фёдоровна и великие княжны готовили членам семьи и приближённым рукодельные сюрпризы. А в лучшие времена императрица на отказывала себе в удовольствии удивить и побаловать любимого Ники. Один из самых эффектных её подарков супругу — ларец для бумаг работы Фаберже из дуба и красного дерева с инкрустацией серебром.

На официальных мероприятиях Николая II также щедро одаривали. Чего только стоит серебряное блюдо, украшенное агатом, сердоликом и изумрудами, которое императору преподнесли в память о посещении Костромской выставки. А в личной коллекции Николая II, кстати, также начавшейся с подарков, было 40 портсигаров. Есть версия, что один из них (он представлен на выставке) был при нём в доме Ипатьева в ночь расстрела.

Сила веры матери и жены

Сила упования императрицы на волю Господа была безгранична. В спальне младенца Алексея и в супружеской спальне Романовых количество икон было немыслимое! Об этом свидетельствуют бытовые снимки царских покоев и воспоминания очевидцев. „Обстановка спальни — это три стены, полные образов от потолка до пола, лампадка, молельня“, — писал Великий князь Александр Михайлович. А вот что говорил о Царской семье протоиерей Афанасий Беляев: „Надо самому видеть и так близко находиться, чтобы убедиться, как царственная семья усердно, по-православному, часто на коленях, молится Богу. С какой покорностью, кротостью, смирением, всецело предав себя в волю Божию, стоят за богослужением“.

История жестока. Комментарий

Историк, сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Татьяна Мосунова:

— Упрощение образа Николая II и его семьи до полярных категорий „плохой — хороший“ приводит к утрачиванию личного отношения к этим людям.

Мы узнаём множество подробностей из жизни семьи Романовых и как бы примериваем на себя их биографию, находим созвучия, совпадения, и она становится уже не такой отстранённой. История конкретных людей в конкретных жизненных обстоятельствах заставляет нас задуматься над многими аспектами жизни. Кроме того, благодаря таким выставкам образы, фигуры перестают быть плоскими, а наши представления о них становятся более „кинематографическими“.

Семья Николая II стала символом нашего соотнесения с ушедшей России, своего рода объединяющим фактором. Наверное, у каждого из нас в истории семьи была какая-то трагедия. У кого-то родственники погибли в период Гражданской войны, у кого-то в годы репрессий… Воздавая должное Царской семье, мы воздаём должное и своим семьям. Иными словами, в образ Царской семьи вкладываются смыслы многих трагедий.

Надо сказать, что Николай II и его семья стали символом великой трагедии не только в России. Об этом говорят и иностранцы, приезжающие к нам. Они, кстати, часто задают вопрос: „А детей-то за что?“ Но история очень жестока, особенно с теми, у кого в руках власть. Тем не менее в Царской семье мы видим не только их трагическую кончину, но и славный путь их жизни. И во время фестиваля „Царские дни“ люди думают не только о покаянии, но и о том хорошем, что происходит в их жизни. Думают через святых Царственных страстотерпцев.