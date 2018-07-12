Исторический музей открыл выставку «Памяти последнего императора»

Экспозиция приурочена к 100‐летию со дня гибели семьи Романовых. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Государственный исторический музей покажет фото-материалы, личные вещи царской семьи, письма Николая II , императрицы Александры Фёдоровны и их единственного сына цесаревича Алексея Николаевича. Также экскурсанты увидят реликвии и коллекции, которые многие годы собирали сотрудники музея.

Главный хранитель музея Марина Чистякова рассказала, что мероприятие должно навеять посетителям небольшую ностальгию. «В истории нашей страны есть печальная дата — дата гибели царской семьи. В нашем музее есть уникальное собрание эмигрантского музея», — поделилась она.

Мероприятия к столетию мученической гибели семьи Романовых пройдут 17 июля. В акции примут участие представители исполнительной власти, Российского военно‐исторического общества, духовенства и все желающие.