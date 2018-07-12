Ещё
Исторический музей открыл выставку «Памяти последнего императора»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Исторический музей открыл выставку «Памяти последнего императора» 

360tv.ru 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
Экспозиция приурочена к 100‐летию со дня гибели семьи Романовых. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Государственный исторический музей покажет фото-материалы, личные вещи царской семьи, письма Николая II, императрицы Александры Фёдоровны и их единственного сына цесаревича Алексея Николаевича. Также экскурсанты увидят реликвии и коллекции, которые многие годы собирали сотрудники музея.
Главный хранитель музея Марина Чистякова рассказала, что мероприятие должно навеять посетителям небольшую ностальгию. «В истории нашей страны есть печальная дата — дата гибели царской семьи. В нашем музее есть уникальное собрание эмигрантского музея», — поделилась она.
Мероприятия к столетию мученической гибели семьи Романовых пройдут 17 июля. В акции примут участие представители исполнительной власти, Российского военно‐исторического общества, духовенства и все желающие.
360tv.ru: последние новости
Необычные скульптуры установили в московском парке «Зарядье» Красноярская молодежь превратит трансформаторные будки в арт‐объекты Сад «Эрмитаж» в Москве примет Grand Italia Fest в конце июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение