Патриарх Кирилл посетил храм на месте расстрела Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости . Патриарх Московский и всея Руси в пятницу вместе с потомками Романовых посетил храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, который был построен на месте расстрела семьи Николая II

К фестивалю православной культуры «Царские дни» в Храме-на-Крови завершены работы по оформлению «Царской комнаты», в частности, украшен алтарь придела в честь святых царственных страстотерпцев, возведенный на месте расстрела царской семьи. Император Николай Александрович, императрица Александра Фёдоровна, цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия приняли мученическую кончину 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома. В начале 2000-х годов в этом помещении был устроен храм.

"Было время, когда тема мученической кончины государя императора и его семьи была под запретом. Хорошо помню, как в 70-х годах появилась книга «Двадцать три ступеньки вниз». Как же люди расхватали весь тираж, как до дыр буквально зачитывали ее! Огромный интерес людей, даже еще не знавших о том, что кончина царя и его семьи была мученической. Но сегодня с радостью мы можем сказать, что абсолютное большинство имеет правильную интерпретацию тех событий, потому и почитание святых царственных страстотерпцев так быстро укоренилось в нашем народе", — сказал предстоятель Русской церкви , обращаясь к верующим.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает молебен у ковчега с мощами святой княгини Елизаветы Федоровны в храме-памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге

На кратком богослужении в храме присутствовал потомок последнего российского императора Павел Эдуардович Куликовский-Романов и его семья.

"В год празднования 150-летия со дня рождения императора и в год воспоминания его трагической кончины мы должны вознести страстотерпцам особые молитвы, чтобы они перед лицом Божиим ходатайствовали о народе нашем, об Отечестве нашем, о том, чтобы никогда больше гражданские смуты и столкновения не губили его, как погубили в страшную революционную годину", — подчеркнул патриарх Кирилл.

В память о трагических событиях среды 17 июля 1918 года по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла еженедельно по средам и ежемесячно с 16 на 17 число служится ночная литургия в алтаре на месте убийства царской семьи и их слуг. Ежедневно в 21.00 прихожанами храма совершается крестный ход.