Расстрел российского императора Николая II и членов его семьи

Последний российский император Николай Александрович Романов (Николай II) вступил на престол 2 ноября (21 октября по старому стилю) 1894 года. После Февральской революции 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года Николай II подписал отречение от престола за себя и своего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича, который под давлением революционных сил престола не принял.

После отречения Николай II был объявлен арестованным, 22 марта (9 марта по старому стилю) он прибыл из Могилева в Царское Село, где воссоединился с семьей. Первоначально император не собирался покидать Россию, намеревался жить в Крыму, но вскоре выразил готовность оставить страну. 23 марта (10 марта по старому стилю) британское правительство ответило согласием на переезд царской семьи в Великобританию, но через месяц отменило свое решение. 14 августа (1 августа по старому стилю) 1917 года Временное правительство отправило Николая II и его семью в Тобольск, объяснив это заботой об их безопасности. После Октябрьской революции 1917 года и падения Временного правительства большевики в мае 1918 года перевезли царскую семью в Екатеринбург.

Официальное решение в отношении расстрела бывшего императора Николая II было принято Президиумом Урал Совета, о чем местные власти уведомили ВЦИК и Совнарком — высшие органы государственной власти. Официальное решение о расстреле других членов царской семьи и слуг органами власти не принималось.

Организовать убийство всех членов царской семьи, доктора Боткина и слуг, находившихся в доме, было поручено коменданту Дома особого назначения Якову Юровскому.

Позже Юровский рассказал о расстреле царской семьи в трех документах: «Записка» (1920), «Воспоминания» (1922) и «Выступление на совещании старых большевиков в Екатеринбурге» (1934).

По документальным источникам, автомобиль, доставивший последний приказ об уничтожении семьи, прибыл в половине второго ночи с 16 на 17 июля 1918 года. После чего комендант приказал лейб-медику Боткину разбудить царскую семью. На сборы у семьи ушло 40 минут, потом ее и слуг перевели в полуподвальное помещение этого дома. Царевича Алексея Николай II нес на руках, поскольку тот не мог идти из-за болезни. По просьбе Александры Федоровны в комнату внесли два стула. На один села она, на другой царевич Алексей. Остальные расположились вдоль стены. Юровский ввел в комнату расстрельную команду и прочитал приговор.

По воспоминаниям Юровского, он объявил, что Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала постановил всех расстрелять. После того, как император повернулся и переспросил, комендант повторил приказ и скомандовал: «Стрелять!». Пальба длилась долго, пули рикошетили от стены. Когда все стихло, оказалось, что были живы цесаревич Алексей, царевны Татьяна, Анастасия и Ольга, доктор Боткин и горничная Демидова. Все они были добиты выстрелами и ударами штыков.

Участвовать в расстреле должна была команда из 11 «красных латышей», причем предварительно Юровский определил, в кого каждый будет стрелять. Но потом вызвались добровольцы из чекистов, и они не подпустили латышей, а расстреляли членов царской семьи сами.

После констатации смерти все трупы начали переносить в грузовик. Непосредственно после окончания расстрела несколько человек из команды пытались похитить драгоценности, находившиеся на мертвых телах. Юровского обеспокоило поведение солдат, и он принял решение сопровождать трупы до места их сокрытия.

Среди исследователей гибели Романовых существовали разные предположения по поводу того, что стало с их останками.

25 июля 1918 года Екатеринбург был взят войсками сибирской армии и белочехами. 30 июля 1918 года началось судебное расследование по обстоятельствам исчезновения царской семьи из Екатеринбурга, которое с 5 февраля 1919 года было поручено следователю по особо важным делам при Омском окружном суде Николаю Соколову

Соколов пришел к выводу, что все 11 тел были уничтожены путем сожжения и воздействия серной кислоты в районе Ганиной Ямы.

По другой версии, основанной на «записке Юровского», в ночь с 18 на 19 июля 1918 года тела членов царской семьи и лиц из их окружения были преданы земле у Старой Коптяковской дороги, вблизи железнодорожного переезда № 184.

По воспоминаниям Юровского, первоначально тела убитых привезли в район Верх-Исетска. Там погибших бросили в пролетки и повезли к заброшенным шахтам на Ганину Яму, и тела бросили в шахту, залитую водой. Но оказалось, что в шахте находился лед, трупы были хорошо видны. Поэтому Юровский доложил местным партийным органам об изменении места захоронения. Ему назвали далекие шахты в 20 километрах от Екатеринбурга, куда путь пролегал через несколько населенных пунктов. Ночью они выехали, но застряли в распутице.

Понимая, что засветло доехать до места не успеют, Юровский дал указание — часть убитых сжечь, остальных захоронили неподалеку, на лесной дороге. По этой версии следствия, в вырытую яму вблизи переезда были сброшены тела девяти человек: Николая II, его супруги Александры Федоровны, трех их дочерей Ольги, Татьяны, Анастасии, доктора Евгения Боткина и трех слуг — Анны Демидовой, Алоизия Труппа и Ивана Харитонова. Останки еще двух Романовых — предположительно, цесаревича Алексия и великой княжны Марии — были сожжены и захоронены неподалеку.

Захоронение на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга — в так называемом Поросенковом логу — впервые обнаружила группа исследователей в 1979 году, но публично заявлять тогда об этом никто не стал. В июле 1991 года было произведено официальное вскрытие могилы, в которой находились останки девяти человек.

В 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых. По мнению следствия, найденные останки принадлежали Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям, доктору Евгению Боткину и трем слугам. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери Марии, обнаружили при проведении археологических раскопок в 2007 году (к югу от места первого захоронения).

Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности «екатеринбургских останков». В июле 1998 года они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Однако результаты расследования не были признаны Русской православной церковью . Осенью 2015 года расследование дела о гибели членов дома Романовых было возобновлено. Был назначен ряд новых экспертиз — историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская и генетическая. Дополнительные экспертизы были назначены и для подтверждения подлинности найденных позднее предполагаемых останков Алексея и Марии.

1 ноября 1981 года члены царской семьи и погибшие вместе с ними слуги были канонизированы зарубежной Русской православной церковью. В 2000 году царь Николай II и члены его семьи были причислены Русской православной церковью к лику святых в чине страстотерпцев.

Память святым страстотерпцам совершается в день их убиения 17 июля, и в день соборной памяти новомучеников и исповедников Российских, который празднуется в феврале.

1 октября 2008 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации вынесено постановление о реабилитации российского императора Николая II и членов его семьи.

В 2000 году в Ганиной Яме был основан мужской монастырь в честь Святых Царственных страстотерпцев.

На месте дома Ипатьева, который был снесен в 1977 году по постановлению ЦК КПСС , в 2000-х годах был построен Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших.

Ежегодно, в ночь с 16 на 17 июля, в память о царской семье совершается богослужение, которое заканчивается 25-километровым крестным ходом в монастырь на Ганиной Яме.