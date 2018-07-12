III Международный православный молодежный форум пройдет 23 августа 2018 года

«Фестиваль молодежного творчества „Вифлеемская звезда“ — это проект, созданный в рамках Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств „С веком наравне“, который проводит РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 1996 года.

23 августа 2018 года на ВДНХ (павильон № 75). На Форуме будет представлено 30 перспективных проектов: фермерские хозяйства и спортивные школы, студенческие разработки и ремесленные мастерские, добровольческие программы и программы профориентации. Фото: http://yareparhia.ru