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III Международный православный молодежный форум пройдет 23 августа 2018 года
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III Международный православный молодежный форум пройдет 23 августа 2018 года 

Вестник района Гагаринский 7 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
«Фестиваль молодежного творчества „Вифлеемская звезда“ — это проект, созданный в рамках Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств „С веком наравне“, который проводит РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 1996 года.
23 августа 2018 года на ВДНХ (павильон № 75). На Форуме будет представлено 30 перспективных проектов: фермерские хозяйства и спортивные школы, студенческие разработки и ремесленные мастерские, добровольческие программы и программы профориентации. Фото: http://yareparhia.ru
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