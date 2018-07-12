В Лефортово открылась тематическая экспозиция «Окна мужества»

Она представляет яркие работы военных фотографов, отразивших в своих работах преемственность традиций взаимодействия Русской Армии и Русской православной церкви

Сегодня после праздничного богослужения в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в одноименном храме в Лефортово состоялось торжественное открытие тематической экспозиции «Окна мужества», подготовленной РИА «Армия России» Минобороны РФ

Фотовыставка представляет яркие работы военных фотографов, отразивших в своих снимках преемственность традиций взаимодействия Русской Армии и Русской православной церкви.

Акция «Окна мужества» проводится в рамках реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан России, которая раскрывает жизнь современной армии и её историю.

Первая фотовыставка в рамках проекта состоялась на Гоголевском бульваре в 2013 году в Москве.