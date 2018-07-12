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В Лефортово открылась тематическая экспозиция «Окна мужества»
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В Лефортово открылась тематическая экспозиция «Окна мужества» 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Она представляет яркие работы военных фотографов, отразивших в своих работах преемственность традиций взаимодействия Русской Армии и Русской православной церкви.
Сегодня после праздничного богослужения в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в одноименном храме в Лефортово состоялось торжественное открытие тематической экспозиции «Окна мужества», подготовленной РИА «Армия России» Минобороны РФ.
Фотовыставка представляет яркие работы военных фотографов, отразивших в своих снимках преемственность традиций взаимодействия Русской Армии и Русской православной церкви.
В открытии «Окон мужества» принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил полковник Михаил Барышев, военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и начальник РИА «Армия России» Андрей Боровик.
Акция «Окна мужества» проводится в рамках реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан России, которая раскрывает жизнь современной армии и её историю.
Первая фотовыставка в рамках проекта состоялась на Гоголевском бульваре в 2013 году в Москве.
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