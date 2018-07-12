В Москве пройдет III Международный православный молодежный форум

Союз творческих студентов подал заявку на участие в конкурсе грантов с проектом «Фестиваль молодежного творчества „Вифлеемская звезда“. „Вифлеемская звезда“ — это проект, созданный в рамках Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств „С веком наравне“, который проводит РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 1996 года, адаптированный для молодежи из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для воспитанников воскресных школ.

23 августа 2018 года на ВДНХ (павильон № 75) пройдет III Международный православный молодежный форум — выставка передовых достижений молодежи в области традиционных ремесел, фермерского хозяйства, добровольческих проектов и спорта. Главным событием станет встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Фото: http://yareparhia.ru