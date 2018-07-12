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В Москве пройдет III Международный православный молодежный форум
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В Москве пройдет III Международный православный молодежный форум 

Управа района Гагаринский 6 часов назад
Фото: Управа района Гагаринский
Союз творческих студентов подал заявку на участие в конкурсе грантов с проектом «Фестиваль молодежного творчества „Вифлеемская звезда“. „Вифлеемская звезда“ — это проект, созданный в рамках Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств „С веком наравне“, который проводит РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 1996 года, адаптированный для молодежи из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также для воспитанников воскресных школ.
23 августа 2018 года на ВДНХ (павильон № 75) пройдет III Международный православный молодежный форум — выставка передовых достижений молодежи в области традиционных ремесел, фермерского хозяйства, добровольческих проектов и спорта. Главным событием станет встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Фото: http://yareparhia.ru
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