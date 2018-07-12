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Музей русского импрессионизма в САО приглашает на познавательно-развлекательные мастер-классы
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Музей русского импрессионизма в САО приглашает на познавательно-развлекательные мастер-классы 

Префектура САО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Музей русского импрессионизма, который находится в Беговом районе (Ленинградский проспект, 15, стр.11) приглашает на познавательно-развлекательные мастер-классы для маленьких посетителей (4+).
Этим летом сотрудники Музея русского импрессионизма предлагают детям исследовать творчество авангардистов. Четыре занятия — четыре знаковых приема художников и четыре произведения эпохи авангарда.
Музейный педагог расскажет истории о великих художниках-авангардистах, покажет их основные произведения и обязательно узнает мнение детей по этому поводу. Затем все отправятся в мастерскую Музея русского импрессионизма, где пройдет веселый мастер-класс.
Ближайшее занятие пройдет 14 июля по теме «Супрематическая композиция» Казимира Малевича.
На занятии с детьми обсудят загадочные разноцветные квадраты и прямоугольники на холсте художника Казимира Малевича.
21 июля будет обсуждения по теме: Композиции и импровизации Василия Кандинского.
Юные посетители будут рассматривать композиции и импровизации Василия Кандинского, слушать классическую музыку и передавать свои впечатления с помощью бумаги, красок и других интересных инструментов.
А 28 июля — Вещь: «Летатлин» Владимира Татлина.
Картина — это вещь, но какая от неё польза? Некоторые художники-авангардисты захотели делать интересные вещи вместо бесполезных, как они считали, картин. Например, всякие хитрые машины…
Продолжительность одного занятия — 60 минут. Группы рассчитаны на 10 человек.
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