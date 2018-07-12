Дмитрий Озерков: «Следующее поколение не будет отличать виртуальное от реального»

Университет ИТМО запускает первую в России международную магистерскую программу Art&Science, которая объединит науку и искусство. Ее научным руководителем стал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа , номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрий Озерков . У него мы узнали, зачем нужна эта программа, каких специалистов она будет готовить и почему именно они станут будущим города.

Казалось бы, все новое начинается в Москве, но именно в Петербурге появится первая магистратура Art&Science. Почему так получилось?

Все новое начинается с Петербурга, в Москве просто присоединяются финансы, и происходит воплощение. Традиционно придумывается все здесь — ведь и Российская империя была придумана на Неве.

Art&Science — это первая в стране программа, которая позволяет соединить различные области знания в гуманистических целях. И Петербург с его темой «окна в Европу», тщательным осмыслением западной культуры (а под культурой я понимаю и искусство, и науку) — место неслучайное. Это та традиция, которая долгое время определяла жизнь города, а потом, в советское время, была перенесена на московскую почву.

Кто кого нашел: Университет ИТМО вас или наоборот?

В конце 2016 года Отдел современного искусства Эрмитажа и Университет ИТМО запустили совместный международный семинар «Art&Science: Наука. Искусство. Музей» на площадке Главного штаба. Мы привозили важнейших спикеров в области Art&Science, лекции были бесплатными для всех. Мы увидели, что есть большой интерес к этой теме — тогда и родилась идея запуска магистратуры. Если мы все придумали верно и программа будет процветать, уже на будущий год другие города и вузы эту инициативу подхватят.

Почему эта программа появилась в Университете ИТМО?

С одной стороны, эта площадка обладает сильным арсеналом технических лабораторий, а с другой — открыта новым формам и движется вперед, стремясь попадать в разные рейтинги, сотрудничать с российскими и западными вузами. В ИТМО я вижу способность быстро меняться, отвечать вызовам времени.

Креативные индустрии — это основа завтрашнего дня, а идеи — его главная ценность

Расскажите о формате программы: как она будет построена, сколько будет учащихся, в чем ее уникальность?

В этом году мы набираем 16 человек, в 2019 году планируем увеличить количество студентов до 30, половина мест платные, половина — бесплатные. В группе будут и технари, и гуманитарии. Площадками для них станут лаборатории ИТМО, задача состоит в том, чтобы научную мощь университета соединить с творческо-лидерским потенциалом.

Все существующие Art&Science программы (а это направление в тех или иных формах существует уже около века) предполагают крен в одну из сторон: либо ученые с помощью эффектных картинок продают свои изобретения, либо художники углубляются в науку и становятся учеными на гуманитарной базе. У нас совершенно иная задача — не уйти в какую-либо область, а использовать наработки и науки, и искусства, чтобы создать человека будущего — креатора, лидера мнений. Креативные индустрии — это основа завтрашнего дня, а идеи — его главная ценность.

Для нас очень важно перейти с формата выдачи знаний, которые человек должен усвоить, к формату их переориентирования на личность. Мы не выдаем готовый продукт, мы учим думать, добывать информацию, осмыслять ее и дальше двигаться самостоятельно. Учебный процесс — это не лекции, где студенты что-то заучивают, а потом сдают зачеты. Они будут сами выбирать необходимые темы, искать пути решения проблем, разделять работу коллективную и индивидуальную.

Обучение будет вестись в первую очередь на английском языке, что направлено на возможность напрямую коммуницировать с зарубежными коллегами в дальнейшем. В этом нет намеренного задирания носа: английский — необходимая латынь современного человека. На заре СПбГУ все учились на латыни, она лежала в основе наук. Сейчас эту роль на себя взял английский.

Какие дисциплины будут в программе?

Наша программа включает в себя дисциплины, формирующие знания и представления, а также курсы, дающие прикладные навыки их использования и применения. Это креативные технологии, визуализация данных, материалы и технологии и их применение в искусстве. В то же время мы будем говорить со студентами и о состоянии науки, современном искусстве, истории Art & Science и текущих актуальных проектах.

С каких направлений вы начнете работу?

Сначала мы будем осваивать мощности, которые у нас есть. Это такие направления, как биоарт, фотоника, оптика. Но надо также учитывать, что каждый студент приходит к нам уже со своими идеями и наработками. Поэтому мы будем иметь в виду и этот фактор.

Как происходит отбор на программу?

Сейчас мы как раз отсматриваем работы студентов, которые к нам подаются. И отмечу, что мы сразу же просим их написать тезисно, что они хотят от этого образования, как они видят свое развитие в рамках направления Art&Science.

Мы ждем от них не только CV, но и достаточно подробное мотивационное письмо и рассказ о своих достижениях в разных областях. В качестве критериев отбора учитывается прежде всего широта знаний, мотивация учиться и постигать новое, а также наличие уже реализованных работ и проектов.

При этом поступить на программу могут и гуманитарии, и технари, мы не собираемся менять им профиль. Например, художник сможет обучиться тому, какие медиа и технологические приемы он может использовать, чтобы достичь своих целей, а технарь сможет увидеть широкий гуманистический контекст своей будущей деятельности и, например, усвоить, как визуализировать все то, с чем он работает. Мне кажется важным, что в рамках этой программы люди, сидя за одним столом и обсуждая одну и ту же тему, останутся самими собой.

Следующее поколение не будет отличать виртуальное от реального

Новые специалисты, магистры Art&Science, будут востребованы на уже существующем рынке или это будет качественно новый рынок и те его подразделения, которые они будут создавать сами?

Речь идет о создании новых рынков, новых способов мышления, о порождении новых реалий. Это не фантазерство, сейчас перед всеми нами стоят серьезные проблемы: неуклонно надвигается виртуальная реальность, количество населения Земли растет, приближается масштабный кризис культуры, а наука во многих областях демонстрирует мощнейшие прорывы, которые необходимо учесть и научиться применять.

Сложность для меня, как работника музея, еще и в том, что следующее поколение не будет отличать виртуальное от реального. Человек, рожденный в эру интернета и телефонов, не понимает разницы между картиной Матисса, которая висит в зале, и ее суперточным и максимально корректным отображением в сети, которое можно рассмотреть во всех деталях. Ценность оригинала утрачивается. Сейчас возникают общественные и научные вызовы, с которыми придется иметь дело специалистам будущего — их мы и попробуем спрогнозировать.

Какие траектории развития будут у этих специалистов? Они разные или все будут двигаться примерно в одном направлении после окончания программы?

Совершенно разные — спектр максимальный. Мы не учим людей, например, резке металла, чтобы дальше они могли только резать металл. Мы будем преподавать, образно говоря, философию разрезания. Важную роль в обучении будет играть этика: науки, искусства, цели, знания. А в основе всего — философский подход.