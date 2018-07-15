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Умер скульптор Виктор Фетисов
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Умер скульптор Виктор Фетисов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде в возрасте 80 лет умер знаменитый скульптор Виктор Фетисов, сообщает телеканал «360».
Он был почетным гражданином Волгограда, народным художником России, членом Союза художников СССР. Известен портретами снайпера Василия Зайцева и легендарного летчика Алексея Маресьева. Стал автором и исполнителем оформления Дома Павлова, участвовал в создании Мемориального комплекса на Мамаевом кургане.
Работы Фетисова приобретались Киевским музеем искусств и Третьяковской галереей. За памятник А. С. Пушкину она награжден Золотой Пушкинской медалью.
В последние годы он много болел, но продолжал работать и выставляться. Похоронят его на Дмитриевском кладбище рядом с супругой.
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