Умер скульптор Виктор Фетисов

В Волгограде в возрасте 80 лет умер знаменитый скульптор Виктор Фетисов , сообщает телеканал «360».

Он был почетным гражданином Волгограда, народным художником России, членом Союза художников СССР. Известен портретами снайпера Василия Зайцева и легендарного летчика Алексея Маресьева . Стал автором и исполнителем оформления Дома Павлова, участвовал в создании Мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

Работы Фетисова приобретались Киевским музеем искусств и Третьяковской галереей. За памятник А. С. Пушкину она награжден Золотой Пушкинской медалью.

В последние годы он много болел, но продолжал работать и выставляться. Похоронят его на Дмитриевском кладбище рядом с супругой.