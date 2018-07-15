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В Волгограде простились с участником возведения мемориала на Мамаевом кургане
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В Волгограде простились с участником возведения мемориала на Мамаевом кургане 

ТАСС 28 минут назад
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Деятели культуры Волгограда, родные и близкие простились в воскресенье с народным художником РФ, скульптором Виктором Фетисовым, который скончался в четверг на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в мэрии Волгограда.
"Проститься и проводить в последний путь народного художника РФ Виктора Фетисова, который участвовал в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, пришли не только родные и близкие мастера, но и его единомышленники, культурные деятели, художники, представители творческих союзов Волгограда", — сказала представитель мэрии.
Похоронен Виктор Фетисов на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда.
Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде. Он обучался в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
В Волгограде мастером созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова, легендарного снайпера в годы Сталинградской битвы Василия Зайцева и многих других. В молодые годы Фетисов был в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для работы над созданием историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Фетисов стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде. Его работы выставляются в Третьяковской галерее.
Фетисов был меценатом, немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.
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