В Волгограде простились с участником возведения мемориала на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 15 июля. / ТАСС /. Деятели культуры Волгограда, родные и близкие простились в воскресенье с народным художником РФ, скульптором Виктором Фетисовым , который скончался в четверг на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в мэрии Волгограда.

"Проститься и проводить в последний путь народного художника РФ Виктора Фетисова, который участвовал в строительстве мемориала на Мамаевом кургане, пришли не только родные и близкие мастера, но и его единомышленники, культурные деятели, художники, представители творческих союзов Волгограда", — сказала представитель мэрии.

Похоронен Виктор Фетисов на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда.

Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде. Он обучался в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Фетисов был меценатом, немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.