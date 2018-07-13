В Волгограде скончался скульптор, трудившийся над созданием Мамаева кургана 

В Волгограде на 81 году жизни скончался Виктор Фетисов, работавший в группе скульпторов, приглашенных народным художником СССР Евгением Вучетичем для возведения мемориала «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Народный художник РФ умер после продолжительной болезни.
Дата и место похорон художника уточняются. Отметим, скульптор гордился тем, что ему довелось принять участие в создании известного по всему миру историко-мемориального комплекса. Лейтмотивом его творчества были слова: «Хочу воспеть мужество и красоту человека сильного». С самого начала самостоятельной профессиональной деятельности тема подвига и героизма стала для него ведущей. Сразу же определился и любимый жанр — портрет. В галерее портретов известных людей России — снайпер Василий Зайцев, маршал Георгий Жуков, легендарный лётчик Алексей Маресьев, Гуля Королева, Зоя Космодемьянская, народные артисты Павел Серебряков, Эдуард Серов, Аркадий Райкин, Станислав Говорухин, писатель Юрий Бондарев, поэтесса Маргарита Агашина и многие другие.
Отметим, что Виктор Фетисов — народный художник России, член Союза художников СССР, лауреат государственной премии, почётный гражданин Волгограда.