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В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане
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В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Экспресс-газета
ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ, скульптор Виктор Фетисов умер в четверг в Волгограде на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.
"На 81-м году жизни после продолжительной болезни сегодня в Волгограде скончался Виктор Фетисов — известный на всю страну скульптор, народный художник РФ, участник строительства мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане", — сказала представитель областного комитета культуры.
Она отметила, что несмотря на долгую болезнь, скульптор старался посещать большинство выставок и интересовался творчеством.
Дата и место похорон художника уточняется.
Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин города Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде.
Мастером созданы образы Александра Пушкина, Феликса Дзержинского, Георгия Жукова и многие другие. Фетисов принимал участие в создании мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стал автором и исполнителем архитектурной композиции на легендарном Доме Павлова в Волгограде. Его работы выставляются в Третьяковской галерее. Фетисов был меценатом — немало работ он преподнес в дар Волгограду и Волгоградской области.
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