В Волгограде умер участник возведения мемориала на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 12 июля. / ТАСС /. Народный художник РФ, скульптор Виктор Фетисов умер в четверг в Волгограде на 81-м году жизни после болезни, сообщили ТАСС в комитете культуры Волгоградской области.

"На 81-м году жизни после продолжительной болезни сегодня в Волгограде скончался Виктор Фетисов — известный на всю страну скульптор, народный художник РФ, участник строительства мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане", — сказала представитель областного комитета культуры.

Она отметила, что несмотря на долгую болезнь, скульптор старался посещать большинство выставок и интересовался творчеством.

Дата и место похорон художника уточняется.

Народный художник РФ, член Союза художников СССР, скульптор, почетный гражданин города Волгограда Виктор Георгиевич Фетисов родился 7 августа 1937 года в Сталинграде.