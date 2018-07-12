Работы победителей Всероссийского детского творческого конкурса представили в центре «Мои документы» в 17-м проезде Марьиной Рощи

Выставка работ победителей Всероссийского детского творческого конкурса «Мишка. Кедр. Шишка» заработала в центре «Мои документы», расположенном в 17-м проезде Марьиной Рощи. Организаторами экспозиции выступили представители АНО «Кедровая тропа».

— На всех картинах изображена природа: медвежонок в кедровой роще, лось, лисы, белки. В экспозиции также представлено несколько работ участников из Германии, — сообщил представитель АНО «Кедровая тропа».

Выставка будет работать до конца июля. Напомним, адрес офиса «Мои документы» — 17-й проезд Марьиной рощи, дом 4, корпус 1. (вт)