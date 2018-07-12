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Работы победителей Всероссийского детского творческого конкурса представили в центре «Мои документы» в 17-м проезде Марьиной Рощи
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Работы победителей Всероссийского детского творческого конкурса представили в центре «Мои документы» в 17-м проезде Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 13 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Выставка работ победителей Всероссийского детского творческого конкурса «Мишка. Кедр. Шишка» заработала в центре «Мои документы», расположенном в 17-м проезде Марьиной Рощи. Организаторами экспозиции выступили представители АНО «Кедровая тропа».
— На всех картинах изображена природа: медвежонок в кедровой роще, лось, лисы, белки. В экспозиции также представлено несколько работ участников из Германии, — сообщил представитель АНО «Кедровая тропа».
Выставка будет работать до конца июля. Напомним, адрес офиса «Мои документы» — 17-й проезд Марьиной рощи, дом 4, корпус 1. (вт)
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