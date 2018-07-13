В Вешняках открылась литературная выставка

Выставка, посвящённая 30-летию литературной студии «Вешняки», открылась в библиотеке № 90 им. А. С. Неверова.

Одним из авторов экспозиции стала поэтесса, журналистка, литератор, член Российского союза писателей Екатерина Волкова . На выставке представлена её книга «Банк иллюзий -2», вышедшая в 2012 году вслед за первым сборником, презентация которого состоялась в ЦДЛ по инициативе газеты «Литературная ярмарка».

Произведения поэтессы, в основном, посвящены любви. И, как сказала о ней журналист Ольга Кузьмина , «пишет просто и ясно, честно и непредвзято — обо всём, что волнует, тревожит, мучает и радует».

— Первоначально студию возглавлял писатель, член Союза писателей, член Союза журналистов СССР Юрий Каменский, — рассказывает главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина . — После его смерти в 2000 году за руководство взялся член Союза журналистов Виктор Синельников, а с сентября 2016 — член Союза писателей Кира Синюрина. Мы выставили часть работ наших студийцев — сборники, книги.

Жители ВАО могут познакомиться с произведениями членов студии в часы работы библиотеки: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00 и в воскресенье с 12.00 до 20.00. Адрес: ул. Молдагуловой, д. 3Б.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО