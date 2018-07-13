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В Вешняках открылась литературная выставка
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В Вешняках открылась литературная выставка 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Выставка, посвящённая 30-летию литературной студии «Вешняки», открылась в библиотеке № 90 им. А. С. Неверова.
Одним из авторов экспозиции стала поэтесса, журналистка, литератор, член Российского союза писателей Екатерина Волкова. На выставке представлена её книга «Банк иллюзий -2», вышедшая в 2012 году вслед за первым сборником, презентация которого состоялась в ЦДЛ по инициативе газеты «Литературная ярмарка».
Произведения поэтессы, в основном, посвящены любви. И, как сказала о ней журналист Ольга Кузьмина, «пишет просто и ясно, честно и непредвзято — обо всём, что волнует, тревожит, мучает и радует».
В знаменитой студии «Вешняки» в разные времена в гостях побывали Булат Окуджава, Римма Казакова, Фазиль Искандер и др.
— Первоначально студию возглавлял писатель, член Союза писателей, член Союза журналистов СССР Юрий Каменский, — рассказывает главный библиотекарь библиотеки № 90 им. А. С. Неверова Татьяна Чибадина. — После его смерти в 2000 году за руководство взялся член Союза журналистов Виктор Синельников, а с сентября 2016 — член Союза писателей Кира Синюрина. Мы выставили часть работ наших студийцев — сборники, книги.
Жители ВАО могут познакомиться с произведениями членов студии в часы работы библиотеки: со вторника по субботу с 12.00 до 22.00 и в воскресенье с 12.00 до 20.00. Адрес: ул. Молдагуловой, д. 3Б.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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