Ещё
В августе в Дарвиновском музее откроется фестиваль подводной фотографии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

В августе в Дарвиновском музее откроется фестиваль подводной фотографии 

Твоя Газета 12 часов назад
Фото: Твоя Газета
С 9 августа по 30 сентября Государственный Дарвиновский музей, Московский Открытый Фотоклуб и Союз фотографов дикой природы проводят Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир».
Фестиваль подводной фотографии в Дарвиновском музее проводится четвертый год подряд и уже стал традиционным и ожидаемым событием в культурной жизни России. Кроме Москвы, Фестиваль с огромным успехом проходит в Кисловодске, Обнинске, Угличе, Ессентуках, Омске, Набережных Челнах, Ярославле и даже в Минске. Десятки тысяч посетителей, сотни благодарственных отзывов в Книге посещений, а главное — это воспитательная, просветительская и общеобразовательная функция проекта. Ведь основной контингент наших зрителей составляют дети — от дошкольников до выпускников старших классов школ.
Основная цель проекта — познакомить зрителей с удивительной красотой подводного мира и его обитателями. Более пятидесяти подводных фотографов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Финляндии, Канады и Индонезии предоставили 100 новых фотографий, сделанных в разных морях, океанах и озёрах нашей планеты. Среди участников Фестиваля — победители и лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.
Твоя Газета: последние новости
Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие» Галерея «Беляево» представляет выставку, посвященную Владимиру Маяковскому В Дарвиновском музее обменялись опытом с коллегами из Шанхая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение