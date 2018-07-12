В августе в Дарвиновском музее откроется фестиваль подводной фотографии

С 9 августа по 30 сентября Государственный Дарвиновский музей, Московский Открытый Фотоклуб и Союз фотографов дикой природы проводят Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир».

Фестиваль подводной фотографии в Дарвиновском музее проводится четвертый год подряд и уже стал традиционным и ожидаемым событием в культурной жизни России. Кроме Москвы, Фестиваль с огромным успехом проходит в Кисловодске, Обнинске, Угличе, Ессентуках, Омске, Набережных Челнах, Ярославле и даже в Минске. Десятки тысяч посетителей, сотни благодарственных отзывов в Книге посещений, а главное — это воспитательная, просветительская и общеобразовательная функция проекта. Ведь основной контингент наших зрителей составляют дети — от дошкольников до выпускников старших классов школ.

Основная цель проекта — познакомить зрителей с удивительной красотой подводного мира и его обитателями. Более пятидесяти подводных фотографов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Финляндии, Канады и Индонезии предоставили 100 новых фотографий, сделанных в разных морях, океанах и озёрах нашей планеты. Среди участников Фестиваля — победители и лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.