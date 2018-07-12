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Знакомьтесь, Владимир Абих — создатель VR-граффити и маскаронов-автопортретов
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Знакомьтесь, Владимир Абих — создатель VR-граффити и маскаронов-автопортретов 

Собака.ru 12 часов назад
Фото: Собака.ru
Художник Владимир Абих делает муралы в дополненной реальности, украшает Петербург маскаронами со своим автопортретом и создал первую в мире граффити-игру.
Три года назад я переехал из Екатеринбурга в Петербург. Меня всегда привлекала классическая архитектура — отдушина после однообразной панельной застройки, в которой я вырос. А поводом стало поступление в школу «Про Арте», где я изучал современное искусство. Мне нравится пробовать разные жанры и техники, а затем совмещать их: например, стрит-арт и видео. Мне близка работа с текстом, афоризмами, парадоксальными надписями.
Сейчас вместе с художником Филиппом Гузеевым я активно скрещиваю стрит-арт и дополненную реальность. Мы создали приложение where you AR. Оно «оживляет» на экране телефона специальные рисунки (попробовать можно на сайте Владимира abikh.art. — Прим. ред.). А недавно мы реализовали совершенно уникальный проект Tag Wars. Это первая в мире граффити-игра в дополненной реальности. Если навести смартфон на работу (она находится во дворах ДК Газа. — Прим. ред.), можно сыграть в крестики-нолики с другими пользователями или с программой.
where you AR from Vladimir Abikh on Vimeo.
Парадокс, но зрителями уличного искусства стали не прохожие, а интернет-пользователи. Сейчас стрит-арт, несмотря на название, обитает в Сети. Нелегальные произведения в крупных городах редко живут дольше нескольких дней, и от них остаются лишь загруженные на сайт фото или видео.
В Музее уличного искусства, в постоянной экспозиции которого моя работа «Воспрещение-Просвещение», для выставки этого года я создал проект «Надпись на экране». Он состоит из фото уличных и фейковых (сделанных в фотошопе) работ. Зритель должен определить, где подделка. «Правильные» ответы при этом случайны, что воплощает идею о повсеместной манипуляции фактами.
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