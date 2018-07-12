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«Вдохновение» открылось в Нижегородском районе
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«Вдохновение» открылось в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 11 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Выставка художественных работ «Вдохновение» открылась в библиотеке № 107 Нижегородского района.
— На выставке представлены работы педагога архангельской изостудии «Палитра» ГБОУ «ДДЮТ», преподавателя изобразительного искусства православной школы «Рождество» Лидии Федоровой, руководителя творческой студии «Юный талант» Александры Скляровой, а также ученицы художественной студии под руководством В. А. Ваняева Екатерины Абаимовой, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Экспозиция доступна для посещения до конца августа. Увидеть работы художников можно по адресу: Перовское шоссе, дом 16/2 (в часы работы библиотеки). Вход свободный для всех желающих.
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