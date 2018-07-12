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В Советске продолжит работу музей, в защиту которого горожане собрали более 900 подписей
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В Советске продолжит работу музей, в защиту которого горожане собрали более 900 подписей 

Клопс.Ru 9 часов назад
Городской Музей истории в Советске продолжит работу и будет развиваться. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Ситуация с планируемым закрытием музея получила общественный резонанс после того, как советчане объявили сбор подписей в защиту культурного учреждения. Под петицией, адресованной министру культуры РФ Мединскому и опубликованной на сайте change.org, подписались 970 человек.
Министр по муниципальному развитию и внутренней политике области Александр Торба назвал решение о ликвидации городского музея как юридического лица ошибочным. Главе администрации Советска Воищеву рекомендовано разработать проект развития городского музейного пространства и обсудить его с горожанами и экспертами.
“Идеи по организации единого культурно-образовательного пространства, где возможно, например, объединение библиотеки и музея, понятны. Но их надо обсуждать с общественностью”, — пояснил Торба.
Николай Воищев пообещал последовать рекомендациям правительства области и исправить ситуацию в ближайшее время.
В конце июня власти Советска сообщили о закрытии городского Музея истории из-за финансовых трудностей. Местные жители объявили сбор подписей в защиту учреждения.
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