В Советске продолжит работу музей, в защиту которого горожане собрали более 900 подписей

Городской Музей истории в Советске продолжит работу и будет развиваться. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Ситуация с планируемым закрытием музея получила общественный резонанс после того, как советчане объявили сбор подписей в защиту культурного учреждения. Под петицией, адресованной министру культуры РФ Мединскому и опубликованной на сайте change.org, подписались 970 человек.

Министр по муниципальному развитию и внутренней политике области Александр Торба назвал решение о ликвидации городского музея как юридического лица ошибочным. Главе администрации Советска Воищеву рекомендовано разработать проект развития городского музейного пространства и обсудить его с горожанами и экспертами.

“Идеи по организации единого культурно-образовательного пространства, где возможно, например, объединение библиотеки и музея, понятны. Но их надо обсуждать с общественностью”, — пояснил Торба.

Николай Воищев пообещал последовать рекомендациям правительства области и исправить ситуацию в ближайшее время.

В конце июня власти Советска сообщили о закрытии городского Музея истории из-за финансовых трудностей. Местные жители объявили сбор подписей в защиту учреждения.