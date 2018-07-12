Как Пабло Пикассо довёл до смерти русскую жену

С балериной Ольгой Хохловой Пабло Пикассо познакомился в 1916 году, когда работал над сценографией и сценарием для спектакля «Русского балета» Сергея Дягилева . Ему исполнилось тридцать пять лет, и он еще не был самым дорогим художником в мире, его пока что не признали лучшим мастером столетия. Но он быстро завоевывал известность, а разразившийся после премьеры скандал очень этому способствовал.

Часть публики приняла сюрреалистический балет в штыки, он прошел всего один раз, консервативная критика поносила Пикассо на все лады. Он был очень доволен, о такой рекламе можно было только мечтать. А в Ольгу Хохлову Пикассо влюбился, и через два года сделал ей предложение. Так начался самый спокойный, самый буржуазный период его жизни: жена любила великосветские приемы, дорогую одежду, хорошие отели, и художник тоже почувствовал вкус ко всему этому. Он даже писать начал по-другому — в его творчестве наступил период фигуративной живописи.

Казалось, что это продлится всю жизнь: они были счастливы, ничто не предвещало разрыва. Но буржуазная жизнь вскоре наскучила Пикассо, к тому же соратники-сюрреалисты поспешили объявить его «мертвым художником». Он начал тяготиться тем, что так любила Ольга. Разлюбив светскую жизнь, Пикассо разлюбил и жену, но она не могла без него жить. Они были вместе восемнадцать лет, последние семь стали адом — Пикассо водил в дом любовниц в присутствии Ольги. Ольга не хотела уходить, не давала ему развода, а когда она все же на это решилась, заупрямился Пикассо.

ru.wikipedia.org Пабло Пикассо, Ольга, Пауло, Антибы, 1924 год.

В пору любви он так составил брачный контракт, что должен был отдать жене половину имущества. Расстаться со своими картинами Пикассо не мог: ему было так плохо, что он тяжело заболел.

Ольга так и осталась его единственной законной женой, их сын Паоло мог претендовать на львиную долю огромного отцовского наследства. А его мать всю оставшуюся жизнь преследовала Пикассо: полубезумная, она шла за ним по улицам, выкрикивая ругательства, писала ему нелепые, бессвязные, оскорбительные письма, ездила за ним по всей Франции, устраивала скандалы женщинам, которых он любил.

Она тяжело болела, после инсульта стала калекой, перестала ходить и умерла задолго до бывшего мужа. Несчастная женщина по-прежнему его любила, а Пикассо вычеркнул ее из своей жизни сразу после их расставания. Все кончилось, но остался памятник их любви: портреты Ольги, выполненные в необычной для Пикассо классической манере.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Stephen Chung

Портрет Ольги в кресле,1917 год. Лондонская галерея Тейт Модерн

Дочь Пауло Марина, внучка Ольги Хохловой называет великого деда «гением зла», человеком, державших близких в нищете, виновником самоубийства второй жены, тем, из-за кого спился и умер ее отец. Она получила огромное наследство, но ей кажется, что Пикассо разрушил и ее жизнь. Марина Пикассо говорит о деде то, что так и не сказала несчастная Ольга Хохлова.